KO ma tuż za plecami PiS. Przewaga jest minimalna

Jak pokazuje najnowszy sondaż partyjny przeprowadzony na zlecenie RMF FM przez Opinia24, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrana należałaby do Koalicji Obywatelskiej, która w badaniu uzyskała 31,9 proc. poparcia wyborców. Jednak nie jest to wynik, który daje dużą przewagę nad głównym rywalem i pozwoli spać spokojnie liderom KO.

Prawo i Sprawiedliwość w sondażu zdobyło niewiele gorszy wynik, bo 28,9 proc. Trzecie miejsce zaś należy do Konfederacji, która może liczyć na 14,2 proc. głosów. Dalsze miejsca zajęły ugrupowania: Trzecia Droga z wynikiem 9,5 proc. oraz Nowa Lewica z poparciem na poziomie 5,9 proc.

CZYTAJ: PiS dogania w sondażach KO? Zaskakujące wyniki

Sprawdzono też, jak rozkładają się głosy Polaków w podziale na płcie. I tak KO może liczyć na więcej głosów kobiet (39 proc.) niż mężczyzn (26 proc). Zaś Prawo i Sprawiedliwość cieszy się większym poparciem wśród kobiet 30 proc.) niż wśród mężczyzn (28 proc.). Jeśli przyjrzeć się poparciu Konfederacji, to stawia na nią 21 proc. mężczyzn i tylko 6 proc. kobiet.

Poparcie dla partii politycznych rok po wyborach 15 października

Jeśli porównać poparcie partii politycznych aktualne do tego sprzed ponad roku i wyborów z 15 października 2023, to wynika z tego, że najbardziej lojalnymi wyborcami są wyborcy Konfederacji. Prawie 90 proc. jej wyborców zagłosowałoby na nią po raz kolejny. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości byłoby to 87 proc. wyborców, a w przypadku Koalicji Obywatelskiej 85 proc. w porównaniu do wyborów sprzed roku.

Gorzej sytuacja wygląda w przypadku Trzeciej Drogi, na nią ponownie zagłosowałoby jedynie 49 proc. wyborców sprzed roku, a na Nową lewicę 65 proc. Jeżeli wziąć pod uwagę kwestię frekwencji to zgodnie z badaniem do urn poszłoby 54 proc. osób.