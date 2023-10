i Autor: Radio Plus

WOW

PiS chciał wykraść Kołodziejczaka?! Lider Agrounii ujawnia porażające informacje

Lider Agrounii Michał Kołodziejczak wywołał spore kontrowersje, startując w wyborach z list KO, ostatecznie jednak odniósł sukces. Jak się okazuje, to nie była jedyna partia, która chciała go widzieć w swoich szeregach… Jak ujawnił polityk, także PiS chciał go mieć po swojej stronie.