PiS chce obniżyć VAT na żywność do proc. Czy to realne?

PiS proponuje obniżenie VAT-u na żywność do 0% do końca 2026 roku, by walczyć z inflacją.

Według partii, to rozwiązanie ma przynieść Polakom ponad 3 miliardy złotych oszczędności.

Złożono projekt ustawy i zaapelowano o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu.

Czy ta inicjatywa okaże się skutecznym narzędziem w walce z drożyzną?

Dlaczego PiS chce obniżyć VAT na żywność?

Przemysław Czarnek z PiS, uzasadniając potrzebę obniżenia VAT-u, wskazał na "drożyznę" panującą w sklepach, wynikającą z wysokich cen paliwa i energii elektrycznej. Partia proponuje, aby zerowa stawka VAT na żywność obowiązywała do końca 2026 roku. Według wyliczeń PiS, takie rozwiązanie mogłoby pozostawić w kieszeniach Polaków ponad 3 miliardy złotych.

Projekt ustawy został złożony w poniedziałek, a PiS zaapelowało o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu już we wtorek, aby przyspieszyć proces legislacyjny. Ma to na celu szybkie wprowadzenie ulgi dla obywateli, którzy odczuwają skutki inflacji.

„Proponujemy projekt ustawy, który składamy właśnie teraz, o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. do końca 2026 r. To według wyliczeń opartych na założeniach budżetowych naszych przeciwników politycznych, dzisiaj rządzących, powinno zostawić w kieszeniach Polaków ponad 3 mld zł” – powiedział Przemysław Czarnek

Co z cenami paliw?

W kontekście walki z drożyzną, warto przypomnieć o pakiecie "Ceny Paliwa Niżej", który wszedł w życie w niedzielę. Regulacje te wprowadzają mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw na stacjach. Cena ma być ustalana na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową (0,30 zł za litr) oraz podatek VAT. Pierwsze obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnej ceny paliw miało zostać opublikowane w poniedziałek.

Inicjatywa PiS w sprawie zerowego VAT-u na żywność wpisuje się w szerszą debatę o sposobach walki z inflacją i poprawy sytuacji materialnej Polaków. Czy obniżenie VAT-u na żywność okaże się skutecznym narzędziem w walce z drożyzną, a nadzwyczajne posiedzenie Sejmu dojdzie do skutku? Czas pokaże, jakie będą dalsze losy tego projektu.

