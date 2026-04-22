PiS bez Mateusza Morawieckiego będzie słabszy? Polacy nie mają wątpliwości

Prawie połowa Polaków uważa, że odejście Mateusza Morawieckiego z PiS osłabiłoby partię, co świadczy o postrzeganiu jego znaczenia dla ugrupowania.

Istnieje znacząca grupa osób niezdecydowanych, co wskazuje na niepewność społeczną co do realnych konsekwencji potencjalnego rozłamu lub odejścia Morawieckiego.

Sondaż ten odzwierciedla trwające wewnętrzne napięcia w PiS, pomimo deklaracji współpracy między Kaczyńskim a Morawieckim, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych sporów wokół stowarzyszenia "Rozwój Plus" byłego premiera.

W sondażu UCE Research dla Onetu respondenci zostali zapytani o to, czy potencjalne opuszczenie szeregów PiS przez Mateusza Morawieckiego wpłynęłoby negatywnie na siłę partii. Zgodnie z wynikami, 44,5 proc. ankietowanych jest zdania, że tak by się stało. W tej grupie 16,5 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", natomiast 27,7 proc. wskazało opcję "raczej tak".

Nie wszyscy jednak podzielają tę opinię. 30,6 proc. badanych uważa, że odejście Morawieckiego nie osłabiłoby Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nich 11 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 19,6 proc. "raczej nie".

Warto zwrócić uwagę na znaczną grupę osób niezdecydowanych. Aż 25,6 proc. respondentów zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć", co sugeruje niepewność co do potencjalnych skutków takiego kroku politycznego.

Kontekst wewnętrznych napięć w PiS

Wyniki sondażu pojawiają się w okresie wzmożonych dyskusji i napięć wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo niedawnego ogłoszenia współpracy między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim, wcześniej w partii toczyły się spory dotyczące stowarzyszenia "Rozwój Plus", inicjatywy byłego premiera. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, określił je jako "formułę pozapartyjną", która mogłaby być niezgodna ze statutem partii. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński, zapowiedział nawet konsekwencje dla polityków zaangażowanych w tę inicjatywę.

