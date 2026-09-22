Piotr Zgorzelski nie ma wątpliwości! "Rosja testuje artykuł 5 NATO"

"Super Express": - Pentagon odwołuje spotkanie ministra wojny Pete’a Hegsetha z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i jako powód podaje „konflikt terminów”. Trudno uwierzyć w takie tłumaczenie, bo rozmowa była zaplanowana od jakiegoś czasu.

Piotr Zgorzelski: - Jako rzeczywiste i prawdziwe należy uwzględnić tłumaczenia MON. Cel wizyty był znany, ale zwracam uwagę, że została ona przełożona, a nie zdjęta z agendy na amen. Takie rzeczy się zdarzają, więc trzymajmy się proporcji i ram rozsądku. Jeśli do tej wizyty by nie doszło w jakiejś dłuższej perspektywie, to wtedy można by się doszukiwać jakichś spiskowych teorii, ale została przełożona.

- Ale nie wiemy na kiedy.

- Nie wiemy, ale z pewnością się dowiemy, bo to jest zbyt ważna wizyta żeby ją okrywać nimbem tajemniczości. Dzisiaj byłbym ostrożny w formułowaniu spiskowych teorii. A kilka już przeczytałem jadąc na spotkanie z panią. (…) Nie demonizowałbym tego na tym etapie. Oczywiście, jeśli się okaże, że strona amerykańska nie chce z nami rozmawiać na temat bazy, albo chce rozmawiać w kontekście jakichś innych okoliczności, to wtedy będziemy komentować to szerzej.

- Były szef BBN Sławomir Cenckiewicz komentuje krótko: „tylko prezydent Nawrocki ma te drzwi w Waszyngtonie”. Chyba sugeruje, że odwołanie spotkania to decyzja polityczna?

- Ja to raczej odbieram w kategorii tzw. komentariatu, który jest nieprzychylny premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Nie od dziś wiadomo, że pan minister Cenckiewicz nie darzy specjalną sympatią mojego prezesa. Powiem tak: oczywiście relacje osobiste są bardzo ważne, na nich często buduje się nawet przyszłość krajów, ale one są ograniczone kadencjami prezydentów. Lepiej mieć i relacje osobiste i podbudowanie relacjami systemowymi między państwami jako takimi. To jest całościowe podejście do sprawy, a nie jakieś wyzłośliwianie się ws. przewag prezydenta. (…)

- Nie można jednak nie zauważyć, że w tej sytuacji polskie ministerstwo obrony mówi jedno, a Pentagon drugie. Amerykanie bardzo lakonicznie powołują się na „konflikt terminów”, a MON twierdzi, że to efekt sygnałów z USA i spotkania szefów sztabów krajów NATO oraz „konieczności pilnego podjęcia nowych działań dotyczących podniesienia bezpieczeństwa państw Sojuszu”.

- Brzmi adekwatnie do zagrożenia. Możemy się domyślać, że chodzi o to, że strona rosyjska eskaluje konflikt już nie tylko z Ukrainą, ale także testuje co najmniej art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. To jest nowa sytuacja, bo czy to na Litwie, Łotwie czy w Polsce jest coraz więcej przypadków działań, które sugerują, że ta wojna przybiera coraz bardziej niebezpieczny kształt.

- Tymczasem premier Słowacji Robert Fico podaje w wątpliwość zasadę solidarności państw NATO i mówi, że nie chce by jego kraj był częścią jakiegokolwiek konfliktu z powodu „jakiegoś art.5”.

- Wiemy w jakiej orkiestrze grał Fico jak jeszcze był Orban, w orkiestrze pożytecznych idiotów Putina. To kolejna wypowiedź, która ma na celu osłabienie siły art. 5. Podobnie jak wypowiedź pana Mariusza Błaszczaka, który nie rozumie tego, że dzisiaj polską racją stanu jest pomagać sojusznikom w potrzebie, bo wtedy będziemy mogli liczyć na wzajemność jeśli w potrzebie znajdzie się Polska.

- W piątek na wniosek PSL zdjęto z porządku głosowania przygotowany przez Lewicę i Polskę 2050 projekt ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Ludowcy są przeciwni temu by Polska trzeźwiała?

- Nie są i zapewniam panią, że na najbliższym posiedzeniu ustawa trafi pod głosowanie i zostanie przyjęta. To jest duży projekt i nasi posłowie prosili ze względu na dużą liczbę poprawek, notyfikacji, opinii prawnych. Naprawdę nic się nie dzieje, to jest burza w szklance wody. Nie ma o czym mówić.

Rozmawiała Kamila Biedrzycka

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