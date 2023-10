Piotr Wawrzyk przerywa milczenie. Padły ważne słowa

Co zrobi prezydent?

Piotr Wawrzyk we wrześniu trafił do szpitala. Sprawa była poważna, bo niewiele przed tym zdarzeniem stracił on stanowisko w MSZ. Oficjalnym powodem dymisji był "brak satysfakcjonującej współpracy", jednak dymisję połączono ze sprawą afery wizowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Po tym wszystkim Wawrzyk zniknął z mediów. Jednak w środę (25.10) Piotr Wawrzyk przerwał milczenie.

Na Facebooku umieścił pierwszy od tygodni wpis. Nawiązał w nim do końca kadencji w Sejmie, którą sprawował od 2019 roku. - Szanowni Państwo Powoli dobiega końca moja misja reprezentowania Ziemi Świętokrzyskiej w Sejmie RP. Wydarzenia ostatnich tygodni były i nadal są trudnym doświadczeniem dla mnie, nie tylko jako polityka ale też jako człowieka. Tym bardziej dziękuję za wszystkie dobre słowa, które do mnie napływają w tych dniach, szczególnie w okresie mojego pobytu w szpitalu - napisał Wawrzyk.

Jak dodał, praca dla Polski, ale też regionu, z którego został wybrany zawsze była na pierwszym miejscu: - Dziękuję też za Państwa wsparcie w czasie mojej pracy na stanowisku wiceministra spraw zagranicznych i w trakcie kadencji poselskiej. Służba Rzeczypospolitej i Ziemi Świętokrzyskiej zawsze była i będzie dla mnie zaszczytem a także zobowiązaniem. Przy okazji Wawrzyk zdecydował się odnieść do sprawy zamieszania w MSZ, którego był częścią: - Jestem pewien, że sprawy które doprowadziły do obecnej sytuacji zostaną w najbliższym czasie wyjaśnione, a prawda pozwoli oczyścić moje nazwisko.

