Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Piotr Müller: Będziemy przedstawiać alternatywę dla tych deklaracji Tuska

zpl 11:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Piotr Müller, który był gościem Jacka Prusinowskiego w Radiu Plus, odniósł się do wczorajszego głosowania w Sejmie oraz o misji stworzenia rządu, którą Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu. - Uważamy, że to się należy obywatelom, aby taką alternatywę wskazać. Jeżeli ona nie uzyska głosów w parlamencie, to jest drugi krok - ocenił rzecznik rządu.