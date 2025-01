Pilny komunikat od Tuska. "Początek roku w polityce nadspodziewanie gorący"

- Początek roku w polityce nadspodziewanie gorący. Bezpieczeństwo regionu, Morza Bałtyckiego i relacje transatlantyckie były dziś tematem moich rozmów z premierami Danii, Szwecji, Finlandii i kanclerzem Niemiec - poinformował Tusk na platformie X. Kwestie bezpieczeństwa są głównym motywem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, którą Polska objęła na pół roku od 1 stycznia. Pod hasłem "Bezpieczeństwo, Europo!" polska prezydencja koncentruje się na wzmacnianiu bezpieczeństwa Unii Europejskiej w siedmiu wymiarach: zewnętrznym, wewnętrznym, informacyjnym, ekonomicznym, energetycznym, żywnościowym i zdrowotnym.

Premier Szwecji o bezpieczeństwie na Bałtyku

- Musimy zrobić więcej, aby chronić Bałtyk. Kilka tygodni temu (pod koniec listopada 2024 roku) mieliśmy w Harpsund spotkanie z polskim premierem Donaldem Tuskiem, który zaproponował wspólne morskie patrole - przypomniał Kristersson w wywiadzie udzielonym we wtorek szwedzkiej telewizji TV4. Dodał, że podobna współpraca państw NATO w regionie ma już miejsce w przestrzeni powietrznej. Szwecja wstępując do NATO wzmocniła tego rodzaju nadzór samolotami bojowymi Gripen. Kristersson ocenił, że "na Bałtyku mają miejsce niebezpieczne incydenty". "Jeśli w środku zimy przecięte zostaną wszystkie kable (elektroenergetyczne) do krajów bałtyckich, to będziemy mieć poważny kryzys" - podkreślił.

Premier Szwecji, odnosząc się do sprawy zatrzymania przez fińskie władze statku z rosyjskiej floty cieni, podejrzanego o przecięcie w Boże Narodzenie kabla elektroenergetycznego między Finlandią a Estonią, zapewnił, że szwedzkie służby postąpiłyby podobnie.

ZOBACZ GALERIĘ: Donald Tusk we Lwowie

Początek roku w polityce nadspodziewanie gorący. Bezpieczeństwo regionu, Morza Bałtyckiego i relacje transatlantyckie były dziś tematem moich rozmów z premierami Danii, Szwecji, Finlandii i kanclerzem Niemiec.— Donald Tusk (@donaldtusk) January 8, 2025

M. WCISŁO: RZĄD TUSKA NIE CHWALI SIĘ SWOIMI DOKONANIAMI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.