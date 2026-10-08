Pilny apel Krzysztof Gawkowskiego po serii ataków w szkołach. Co powiedział?

Sejm ma dziś przyjąć akt o usługach cyfrowych, który ma na celu zwalczanie patologii w internecie.

Decyzja o przyspieszeniu prac nad aktem jest bezpośrednią reakcją na niedawną serię ataków przemocy w polskich szkołach.

Głównym celem nowej regulacji jest umożliwienie szybkiego blokowania nielegalnych treści w internecie, w tym nawoływania do przemocy, nienawiści oraz działań niebezpiecznych.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ogłosił, że Sejm ma dziś zająć się przyjęciem aktu o usługach cyfrowych. Według ministra, nowa regulacja ma stanowić odpowiedź na rosnące wyzwania związane z treściami pojawiającymi się w sieci. Gawkowski jednoznacznie stwierdził: "Kończymy z patologiami w Internecie. Jeszcze dziś Sejm przyjmie akt o usługach cyfrowych, dzięki któremu będzie można szybko blokować nielegalne treści, w tym nawoływanie do przemocy i podejmowania niebezpiecznych działań". Dodał również, że celem jest zapobieganie sytuacji, w której internet staje się narzędziem do inspirowania tragicznych zdarzeń. "Nie wolno nam dopuścić do tego, aby internet stał się miejscem inspirowania do tragedii, do promowania przemocy, zabójstw. To musi się skończyć" – podkreślił wicepremier.

Fala przemocy w szkołach

Decyzja o przyspieszeniu prac nad aktem o usługach cyfrowych jest bezpośrednio związana z serią incydentów przemocy, które miały miejsce w polskich placówkach edukacyjnych w ostatnich dniach. Władze państwowe i służby wskazują na potencjalny związek między aktywnością młodzieży w internecie a eskalacją agresji.

W środę, w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, 19-letni uczeń zaatakował nożem dziewięć osób; poszkodowani trafili do szpitali, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca został zatrzymany. Dzień później, w czwartek, doszło do tragicznego zdarzenia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach, gdzie 15-letni napastnik śmiertelnie ranił 37-letnią woźną. Ranne zostały także nauczycielka i dyrektor, który finalnie obezwładnił agresora. Premier Donald Tusk ujawnił, że napastnik miał na sobie kask z kamerą rejestrującą zajście. Ponadto, w Sierpcu policja aresztowała 17-latka, który groził atakiem na szkołę, odnajdując u niego dwa przygotowane noże. Zatrzymanie nastąpiło po zgłoszeniu nauczyciela.

Krzysztof Gawkowski podkreślił wagę szybkiego działania w obliczu tych wydarzeń.

- Dziś wiemy, że każdy sposób na ograniczenie tragedii w szkołach, które zdarzyły się w ostatnich dniach, musi zostać zrealizowany. Wiemy, że to może realnie uratować komuś życie. To jest odpowiedzialność państwa i całej klasy politycznej - stwierdził.

Apel Krzysztofa Gawkowskiego

Minister skrytykował wcześniejsze opóźnienia we wdrożeniu regulacji, wskazując na prezydenckie weto poprzedniej ustawy. Według ministra, "pod pozorem rzekomej ochrony wolności słowa Prezydent zawetował poprzednią ustawę". Gawkowski ocenił tę decyzję jako "krótkowzroczne myślenie", które "pozbawiło organy państwa możliwości działania". Podkreślił konieczność szybkiego usuwania z sieci treści nawołujących do przemocy, nienawiści, samobójstw czy samookaleczeń. W kontekście zbliżającego się głosowania, minister skierował również polityczny apel.

- Dziś wieczorem w Sejmie będzie sprawdzam dla PiS-u i Konfederacji czy chcą walczyć z patologiami w Internecie, czy je tolerują - mówił.

W naszej galerii zobaczysz Krzysztofa Gawkowskiego z żoną:

10

Sonda Czy lubisz Krzysztofa Gawkowskiego? Tak Nie Nie mam zdania Jest mi obojętny Nie wiem, nie znam