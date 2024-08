i Autor: Jan Graczynski/East News Istnieje możliwość wystąpienia nieplanowanych działań wojskowych w polskiej przestrzeni powietrznej

O co chodzi?!

Pilny apel dla Polaków! Dowództwo Operacyjne przekazało wiadomość

Z samego rana we wtorek 27 sierpnia Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zamieściło w sieci apel skierowany do Polaków. Skierowany jest zwłaszcza do do osób zamieszkujących południowo-wschodni obszar kraju. O co chodzi?