Ekspert od uzależnień o fentanylu: Pilnujcie dzieci i wnuki przed tym śmiertelnym narkotykiem!

Politycy PiS zniesmaczeni dołączeniem Moniki Pawłowskiej? "Źle to wygląda"

Tusk miał wściec się na kanclerza Niemiec! Poparła go premier Włoch

Zaskakujące ustalenia w sprawie Hołowni: "Chcą by zrezygnował z prezydentury"

Zażycie fentanylu może skończyć się śmiercią

Fentanyl w medycynie jest stosowany aby uśmierzyć ból u osób z nowotworem leczonych paliatywnie oraz do wprowadzenia pacjentów w śpiączkę farmakologiczną. Jednorazowe zażycie fentanylu bez nadzoru lekarza, może skończyć się śmiercią. W lutym po fentanylu zmarły w Żurominie (woj. mazowieckie) trzy osoby, a pod koniec 2023 r. jedna zmarła w Poznaniu. Policja aktualnie prowadzi śledztwa przeciwko osobom, które wprowadzały fentanyl do obrotu. W Poznaniu zatrzymano lekarkę, która wystawiła łącznie 800 recept na silne leki przeciwbólowe. Z kolei sąd w Mławie (woj. mazowieckie) tymczasowo aresztował 55-letniego Jarosława D. z Żuromina, zwanego „żuromińskim duchem”, któremu zarzuca się 10 lat handlu fentanylem. Wraz z nim zatrzymano dwie kobiety. - Nikt, kto w Polsce zajmuje się tym przeklętym biznesem narkotykowym, nie pozostanie bezpieczny - tak premier Donald Tusk (67 l.) zapowiedział walkę z przestępcami.

Widzisz kogoś pod wpływem narkotyku? Może potrzebować pomocy

Dr Bohdan Tadeusz Woronowicz, specjalista terapii uzależnień, martwi się, że działania policji i rządu są spóźnione. - Epidemia uzależnień fentanylu w USA zaczęła się siedem lat temu, można było się przygotować. Przespaliśmy ten czas, a teraz jest wielkie larum – mówi „Super Expressowi”. - Fentanyl to niezwykle silny narkotyk. Już po pierwszym czy drugim przyjęciu może się pojawić silna chęć kontynuacji zażywania narkotyku. W tej chwili w Stanach fentanyl zażywa 100 tys. osób i znaczna część z nich przedawkuje – ostrzega Woronowicz. - Jeśli zauważymy u kogoś objawy odurzenia, np. nadmierną senność, powinniśmy wezwać pogotowie, bo może dojść do porażenia ośrodka oddechowego i do śmierci. Być może taka osoba powinna trafić na oddział ostrych zatruć – mówi ekspert.

- To, czy ktoś zażywa narkotyki można poznać po źrenicach, które są nienaturalnie rozszerzone albo zwężone. Kto może bez powodu stać się wybuchowy, albo nadmiernie senny. Potwierdzić obecność narkotyku w organizmie można wykonując test moczu albo badanie krwi. Rodzic może też udać się do poradni leczenia uzależnień na rozmowę ze specjalistą, który powie, czy jest się czym martwić - dodaje Bohdan Woronowicz.

ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH NIE BĘDZIE! PSL boi się piekła! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.