Pilne wieści w sprawie Jacka Siewiery! Ma mieć nową kluczową rolę w ważnej instytucji

Eksperci nie mają wątpliwości: "To będzie najbardziej brutalna kampania po 1989 roku"

Wyścig do pałacu

do czego tam doszło?

Przydacz o Siewierze. Wprost ucina spekulacje

Według doniesień reporterów TVN 24 Jacek Siewiera ma niebawem zakończyć swoją misję w BBN, niebawem, czyli jeszcze przed majowymi wyborami prezydenckimi i końcem kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, który powołał go na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i z którym blisko współpracuje. Do piątkowych (24 stycznia) doniesień TVN 24 odniósł się w sobotniej rozmowie z radiem RMF Fm poseł PiS, a zarazem były minister prezydencki, Marcin Przydacz:

- Wiem ze swoich źródeł, że rzeczywiście czas funkcjonowania ministra Siewiery w Pałacu Prezydenckim powoli dobiega końca. Albo pracownik nie chce dłużej pełnić tej funkcji, albo - co w moim przekonaniu jest bardziej prawdopodobne - pracodawca uznał, że pewna formuła współpracy się wyczerpuje i będzie tę funkcję proponował komuś innemu - powiedział pytany o to, co może stać za decyzją o zakończeniu dotychczasowych działań.

Rada państw basenu Morza Bałtyckiego, jakie ma mieć zadania?

W sobotę kolejne doniesienia o Siewierze pojawiły się również w RMF Fm. Jak dowiedział się reporter stacji Siewiera ma się zająć powstaniem i funkcjonowaniem rady państw basenu Morza Bałtyckiego, która miałaby zajmować się wypracowywaniem wspólnych decyzji i projektów legislacyjnych, które regulowałyby nową rzeczywistość w regionie Bałtyku. Ta nowa rzeczywistość to choćby wejście w struktury NATO Szwecji i Finlandii.

WIĘCEJ: Tusk wprost o zdarzeniach na Bałtyku: Wszystkie tropy prowadzą do Rosji

O powstanie takiej rady zabiegają polskie władze. To właśnie ma mieć związek z decyzją o zakończeniu misji w BBN. - Przez stworzenie takiej rady mamy teraz szanse na przejęcie inicjatywy w regionie - dowiedział się reporter radia RMF Fm. W tym kontekście właśnie ma pojawić się nazwisko Jacka Siewiery, który jeszcze jako medyk współpracował m.in. z nurkami jednostek specjalnych GROM i FORMOZA, czytamy na rfm24.pl

Autor:

Kim jest Jacek Siewiera?

Jacek Siewiera w czerwcu 2022 roku został ministrem w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Jacek Siewiera - to lekarz, prawnik i oficer. Gdy prezydent Duda powoływał go na stanowisko ministra podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim podkreślił, że darzy Jacka Siewierę wielkim szacunkiem i sympatią, ponieważ jest osobą nietuzinkową i wszechstronnie przygotowaną do zajmowania się różnymi dziedzinami. Prezydent Duda zwracał uwagę na szerokie kompetencje Siewiery, który jest lekarzem specjalizującym się w medycynie ratunkowej i hiperbarycznej, doktorem nauk medycznych, prawnikiem, a także specjalistą z zakresu strategii i innowacji.

Short 2 NATO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.