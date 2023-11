PILNE! Polacy wśród zakładników Hamasu w Strefie Gazy. Szef MSZ ujawnił prawdę

O co chodzi?

Szczerość szefa MSZ

Szef MSZ Zbigniew Rau zdradził tę smutną informację podczas spotkania z dziennikarzami w Paryżu, zorganizowanego po konferencji na temat pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy. Szef resortu odmówił podania jakichkolwiek szczegółów, w tym dotyczących liczby zakładników, "z uwagi na dobro tych osób" oraz ze względu na "wysiłki dyplomatyczne" podejmowane przez Polskę w celu uwolnienia przetrzymywanych obywateli. Szef MSZ nie odniósł się również do wypowiedzi ambasadora Izraela w Polsce Jakowa Liwne, który zasugerował, aby kwestie dotyczące ewakuacji Polaków z Gazy negocjować z Hamasem.

Ambasador Izreala o negocjacjach z Hamasem

- Polski rząd powinien negocjować z Hamasem, a nie z nami - tak ambasador Izraela w Polsce Jaakow Liwne odpowiedział w środę dziennikarzowi RMF FM na pytanie o ewakuację Polaków przebywających wciąż w Strefie Gazy. - Odpowiedzialność za uwolnienie ludzi przebywających w Gazie spoczywa jedynie na Hamasie. To jest właściwy adres, pod który polski rząd powinien kierować swoje oczekiwania - przekonywał.

Zobacz: Przywódcy Hamasu pławią się w luksusie! Miliardy dla dowódców, bieda dla zwykłych ludzi

- Nie rozumiemy, dlaczego rządy na to nie reagują. Wzywamy także polski rząd do bardziej aktywnych działań - dodawał ambasador Izraela.

Przypomnijmy, że wcześniej wiadomo było jedynie o tym, że uprowadzony z Izraela przez Hamas został Alex Dancyg - znany rzecznik współpracy Polski i Izraela (choć według różnych źródeł w rękach Hamasu znajdują się jeszcze dwie inne osoby mające polskie obywatelstwo. . 75-latek ma obywatelstwa obu tych krajów (urodził się w Warszawie w 1948 r.). Był długoletnim pracownikiem Instytutu Jad Waszem w Jerozolimie. Mieszkał w kibucu Nir Oz na południu Izraela i to stamtąd najprawdopodobniej został porwany. W środę w Polsat News gościł syn Alexa Dancyga - Juwal. Zapewniał, że polskie władze i inne rządy w całej Europie "robią wszystko po to, żeby pomóc porwanym". - Ostatnie informacje jakie mamy (o ojcu - red.) są sprzed kilku dniu. Wiemy, że został zabrany do Gazy żywy, ale Hamas ukrywa przed nami rozmaite informacje. Od tamtej pory nic nie wiemy. W taki sposób oni się nami bawią - mówił.

Przeczytaj: Nastolatkowie z Polski w najostrzej bombardowanej części Strefy Gazy! Poruszające słowa ich cioci!Dopytywany, czy trwają negocjacje w sprawie uwolnienia 75-latka. Jego syn odparł, że nie wie o konkretach. - Nie dostajemy aktualnych informacji, bo kampania w Gazie jest kwestią wojskową. Owszem, dostajemy informacje o tym, co rząd wie o porwanych. Niestety nikt nie wie zbyt wiele - wskazał, dodając na koniec, że wierzy w to, że jego ojciec wyjdzie na wolność.

Alex Dancyg - Przyjaciel Polski, historyk, były pracownik Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, cudowny gawędziarz, rzecznik współpracy pomiędzy Polską i Izraelem, został porwany przez terrorystów z Hamasu.Obywatel Rzeczypospolitej pic.twitter.com/RLxBocKspm— Jarek PAPIS-ROZENBAUM (@JarekPapis) October 8, 2023

Sonda Czy uważasz, że Izrael ma prawo bombardować Hamas w Strefie Gazy? Tak Nie Nie interesuje mnie to