Po aferze wizowej kierownicy w MSZ dostali nagrody. Ujawniamy konkretne kwoty

Afera wizowa była jednym z kluczowych tematów kampanii wyborczej. Chodzi o załatwienie za łapówki wiz dla 268 obcokrajowców, m.in. z Indii,czy Arabii Saudyjskiej. Zarzuty płatnej protekcji postawiono siedmiu osobom, w tym Edgarowi K., głównemu podejrzanemu. Pierwsze sygnały o nieprawidłowościach CBA otrzymało w lipcu 2022 roku, a 7 marca tego roku prokuratura wszczęła śledztwo. Okazuje się, że nie jest to przeszkodą do wypłacenia potężnych bonusów kadrze kierowniczej. Dyrektor generalny, szef służby zagranicznej, dyrektorzy, zastępcy dyrektorów, naczelnicy wydziałów oraz kierownicy referatów dostali tylko za pierwsze sześć miesięcy tego roku, średnio po siedem tysięcy złotych. - W odpowiedzi na moją interpelację MSZ pisze o „niestandardowych zadaniach w niezwykle trudnych warunkach” oraz „szczególnych osiągnięciach, wybitnych rezultatach, kreatywności i determinacji”. To już nie budzi zdziwienia, lecz zażenowanie. - rozkłada ręce Barbara Dolniak z KO. O zdanie zapytaliśmy też Arkadiusza Mularczyka (52 l.), wiceministra spraw zagranicznych - Takie dodatki są czymś naturalnym. Nie wynika to z decyzji tego, czy innego ministra, ale z przepisów prawa. Wielkie nieprawidłowości? Radziłbym poczekać na działania organów ścigania – mówi nam Mularczyk.

