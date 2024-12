Kaczyński prosi o pieniądze Polaków! Pilnie apeluje

Express Biedrzyckiej. Oto goście we wtorek 17 grudnia: Tomasz Trela i Sylwia Gregorczyk-Abram

Podczas dzisiejszego oświadczenia Jarosław Kaczyński nie krył oburzenia decyzją Państwowej Komisji Wyborczej o odroczeniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego PiS. Jego słowa były wyjątkowo ostre i stanowcze: „To w gruncie rzeczy likwidacja zasady równości konkurujących formacji politycznych. Jest to bardzo mocne uderzenie, albo wręcz likwidacja mechanizmu demokratycznego.”

Kaczyński podkreślił, że działania PKW są nie tylko sprzeczne z prawem, ale stanowią bezprecedensowy atak na fundamenty demokracji. Prezes PiS jasno wskazał, że jego partia nie pozostawi tej sprawy bez odpowiedzi.

Kaczyński apeluje o wsparcie finansowe: „Potrzebujemy tego dla Polski!”

W obliczu decyzji PKW blokującej wypłatę środków dla Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński zwrócił się z bezpośrednim apelem do swoich zwolenników o wsparcie finansowe. Prezes PiS nie ukrywał, że partia znalazła się w trudnej sytuacji: „Bardzo chcę powiedzieć jasno, że my tych pieniędzy nie otrzymamy i nic nie wskazuje na to, żebyśmy je kiedykolwiek przy tym kształcie Państwowej Komisji Wyborczej i w ogóle przy tej władzy otrzymywali.”

Kaczyński podkreślił, że teraz wszystko zależy od zaangażowania sympatyków: „Stąd apel o to, żeby wpłacać pieniądze. To są w tej chwili w istocie pieniądze na kampanię prezydencką. Nie da się jej przeprowadzić bez pieniędzy. Taka jest po prostu sytuacja i w Polsce, i w każdym innym kraju demokratycznym.”

Prezes PiS przedstawił swoje wezwanie jako niezbędne dla przetrwania polskiej demokracji: „To dzisiaj jest naprawdę najważniejsza sprawa. Najważniejsza dla przyszłości polskiej demokracji, polskiej wolności, polskiej praworządności, dla losów nie tylko Polski jako państwa, ale także dla losów poszczególnych Polaków.”

Z jego słów jasno wynika, że partia planuje oprzeć swoją kampanię na darowiznach od obywateli. To, według Kaczyńskiego, jedyny sposób na przeprowadzenie uczciwej walki wyborczej: „Potrzebujemy tego nie dla siebie, potrzebujemy tego dla Polski.”

„Nasza cierpliwość się skończyła”

Prezes PiS zaznaczył, że miarka się przebrała: „Oczywiście się będziemy bronić, ale chciałbym powiedzieć najpierw o sprawie, która jest ważna. Dotąd nigdy tego rodzaju informacji nie przekazywaliśmy, ale można powiedzieć, że tutaj nasza cierpliwość się skończyła.”

Te słowa wyraźnie sygnalizują, że PiS nie zamierza biernie przyglądać się działaniom PKW i planuje podjąć stanowcze kroki prawne.

„Za tą decyzją stoją konkretni ludzie”

Kaczyński bez ogródek wymienił nazwiska osób odpowiedzialnych za odroczenie decyzji: „Za tą decyzją stoją konkretni ludzie. Są to panowie Ryszard Balicki, Ryszard Kalisz, Paweł Gieras, Maciej Klis i Konrad Składowski. Ci panowie stanowią tę pięcioosobową większość Państwowej Komisji Wyborczej, która podejmuje tego rodzaju decyzje.” Prezes zwrócił uwagę na nieprawidłowości związane z obecnością Ryszarda Kalisza w PKW: „W PKW pana Kalisza być nie powinno. Jego partia nie ma dostatecznego procentu głosów w Sejmie, żeby mieć swojego przedstawiciela w Komisji.”

Oskarżenia o przestępstwo

Jarosław Kaczyński oskarżył PKW o jawne łamanie prawa: „PKW nie wykonała obowiązku prawnego, czyli popełniła przestępstwo. Odpowiedzialność spada na tych, którzy za tym głosowali.” Prezes PiS przypomniał również, że partia dysponuje prawomocną decyzją Sądu Najwyższego, która powinna być wykonana natychmiast: „To nie jest zatwierdzenie fakultatywne, tylko obligatorijne. To jest obowiązek prawny.”

Decyzja PKW jest ewidentnym złamaniem prawa, w tym art. 231 kk. Powoływanie się na status Izby Kontroli Nadzwyczajnej jest kuriozalne, zwłaszcza że dotychczas:• PKW uznawała decyzje tej Izby dotyczące zasad finansowania partii politycznych - wystarczy przypomnieć orzeczenie w…— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) December 16, 2024

