PILNE! Karol Nawrocki wręczył nominacje sędziowskie. "Wysyłam jasny sygnał"

W poniedziałek kilkadziesiąt osób otrzymało z rąk prezydenta nominacje sędziowskie na sędziów sądów rejonowych, okręgowych oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, co stanowiło punkt wyjścia do ważnego przemówienia. Karol Nawrocki podkreślił, że nie ma w Polsce innej drogi do objęcia urzędu sędziego niż złożenie przysięgi sędziowskiej wobec prezydenta RP, co ma być gwarancją niezależności i wierności ojczyźnie.

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Prezydent zwrócił się do zgromadzonych, gratulując im „głębokiej determinacji i woli”, które doprowadziły ich do tego „wyjątkowego wydarzenia i zaszczytnego tytułu sędziego RP”. Przypomniał przy ym, że od 1989 roku „tysiące sędziów RP składało swoją przysięgę wobec, a więc w obecności prezydenta RP, stając się sędziami”. Podkreślił, że jest to jedyna, konstytucyjna droga, która gwarantuje praworządność i suwerenność polskiego wymiaru sprawiedliwości. - Nie ma innej drogi w Polsce, nie ma innego doświadczenia ustrojowego, nie ma innego mechanizmu do zostania sędzią RP jak ten, aby złożyć przysięgę wobec prezydenta RP, a więc w obecności prezydenta RP – oświadczył Nawrocki.

Dodał, że w obecności kamer „wysyła jasny sygnał” i „potwierdza uroczyście”, że „dzisiaj oto ta grupa (…) oficjalnie została sędziami RP, bo wybrany z woli narodu prezydent RP tak zdecydował w uznaniu wielkiego szacunku i (ich) zaangażowania, i ciężkiej pracy”. Prezydent powiedział, że nie jest to tylko kwestia samego systemu ustrojowego, ale też „wyraz szacunku narodu dla sędziów”, bo „tak zdecydowali prawodawcy, że oto prezydent wybierany z powszechnego wyboru całego narodu ma bezpośrednio wręczać tę nominację i przyjmować przysięgę polskich sędziów”.

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Prezydent mówił o artykułach konstytucji, w których zapisane jest, że to ona jest źródłem prawa w Polsce i że „ani w jednym, ani w drugim artykule (...), nie ma międzynarodowych trybunałów, jednych i drugich komisji, które opiniują polski system prawny”. - Zachowanie wierności Rzeczypospolitej Polskiej i wydawanie niezawisłych wyroków to świadomość, że nie ma w naszej ojczyźnie i naszej wspólnocie ważniejszego prawa, niż Konstytucja RP -powiedział Nawrocki.

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