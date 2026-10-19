Donald Tusk kontra Karol Nawrocki. Polacy pokazali, co o nich myślą

Główny wynik sondażu wskazuje na niezwykle bliski podział opinii publicznej, gdzie 34,9 proc. respondentów popiera premiera Donalda Tuska, a 34,3 proc. opowiada się po stronie prezydenta Karola Nawrockiego.

Duża część badanych uważa, że ani premier, ani prezydent nie mają racji w sporze.

Poparcie dla premiera i prezydenta znacząco różni się w zależności od cech demograficznych. Kobiety częściej popierają premiera, mężczyźni prezydenta. Młodsi respondenci częściej przyznają rację prezydentowi, natomiast starsi – premierowi.

Uczestników sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Polsat News zapytano: "Obecnie na wielu polach trwa spór prezydenta i premiera, kto ma Pan/i zdaniem racje w tym sporze?". Odpowiedzi wskazują na zaciętą rywalizację w percepcji publicznej.

Donald Tusk cieszy się poparciem 34,9 procent ankietowanych. W tej grupie 20,8 procent respondentów "zdecydowanie" uważa, że rację ma premier, a 14,1 procent jest o tym "raczej" przekonanych.

Z kolei prezydent Karol Nawrocki zdobył 34,3 procent poparcia. "Zdecydowanie" po stronie prezydenta opowiedziało się 23,4 procent badanych, natomiast 10,9 procent "raczej" zgadza się z jego stanowiskiem.

Sumarycznie, głosy rozkładają się niemal równomiernie, oscylując wokół 35 procent dla każdej ze stron. Istotną grupę stanowią także osoby, które nie opowiedziały się po żadnej ze stron: 24,3 procent badanych uważa, że ani prezydent, ani premier nie mają racji. Dodatkowo, 6,6 procent respondentów nie potrafiło wskazać odpowiedzi.

Jak rozkłada się poparcie?

Sondaż ujawnia znaczące różnice w poparciu dla premiera i prezydenta w poszczególnych grupach demograficznych.

W analizie według płci, kobiety częściej niż mężczyźni (39,8 proc. vs 29,4 proc.) popierają Donalda Tuska. W przypadku Karola Nawrockiego, tendencja jest odwrotna – mężczyźni częściej (42,1 proc.) niż kobiety (27,3 proc.) przyznają mu rację.

W kontekście wieku, w najmłodszej grupie wiekowej (18-29 lat) przeważa poparcie dla prezydenta, które wynosi 42,1 procent. Natomiast premier Donald Tusk znajduje najwięcej zwolenników wśród osób po 70. roku życia, gdzie jego poparcie sięga 48,9 procent. Grupa wiekowa 30-39 lat wyróżnia się największym odsetkiem osób (35,5 proc.) uważających, że ani premier, ani prezydent nie mają racji.

Badanie uwzględniło również miejsce zamieszkania respondentów. Mieszkańcy wsi częściej (40,1 proc.) opowiadają się po stronie prezydenta. Premier z kolei cieszy się większym poparciem (43,8 proc.) wśród mieszkańców średnich miast, liczących od 50 do 250 tysięcy mieszkańców.

Wreszcie, analiza wykształcenia wskazuje, że osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym częściej (42,2 proc.) popierają prezydenta. Natomiast wśród osób z wykształceniem wyższym przeważa poparcie dla premiera, wynoszące 39,8 procent.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

20

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie