Decyzja sędziego ws. Piotra uradowała Jarosława Kaczyńskiego. To pierwszy krok?

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-19 13:46

Incydent z udziałem Piotra W., mężczyzny zatrzymanego w Warszawie po agresywnym zachowaniu wobec policjantów w pobliżu Trybunału Konstytucyjnego, nabiera tempa. Decyzja sądu, który nie zgodził się na areszt tymczasowy dla mężczyzny, wywołała burzę. Głos w sprawie zabrał sam Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, który w mediach społecznościowych nie przebierał w słowach, oskarżając prokuraturę o „absurdalny wniosek” i otwarcie mówiąc o przestępczych działaniach „ludzi Tuska”. Kaczyński wskazał przy tym, że może być do "pierwszy krok" do "znaczącego zwycięstwa".

Jarosław Kaczyński uśmiecha się podczas protestu. O reakcji prezesa PiS na decyzję sądu przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marek Kudelski/Super Express
  • Jarosław Kaczyński triumfuje w swoim wpisie na platformie X.
  • Chodzi o decyzję sądu ws. Piotra W.
  • Mężczyzna został zatrzymany w okolicy Trybunału Konstytucyjnego.
  • Miał zachowywać się agresywnie względem funkcjonariuszy.
  • Prokuratura wnioskowała o areszt, ale sędzia podjął inną decyzję.

Informacja o tym, że sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o areszt dla Piotra W., została podana do publicznej wiadomości w niedzielę przez jego obrończynię, mec. Magdalenę Prządkę-Leszczyńską. Mężczyzna, którego zatrzymano w pobliżu Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, miał zachowywać się agresywnie wobec funkcjonariuszy policji. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście domagała się zastosowania miesięcznego aresztu, jednak sąd podjął odmienną decyzję.

Piotr W. wolny! Jarosław Kaczyński grzmi na „ludzi Tuska” i prokuraturę

Natychmiast po ogłoszeniu decyzji sądu, w mediach społecznościowych zawrzało. Entuzjazm ogarnął polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz zwolenników partii, którzy uznali to za zwycięstwo. Wśród nich znalazł się sam Jarosław Kaczyński, który w mocnych słowach skomentował wydarzenia na platformie X. - Nie ma zgody na bezprawie! Tej władzy trzeba zawsze patrzeć na ręce! Dzięki naszym interwencjom obnażyliśmy kłamstwa, przemoc i łamanie zasad towarzyszące zatrzymaniu p. Piotra w miniony piątek – napisał Jarosław Kaczyński. 

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Prezes PiS poszedł o krok dalej, bezpośrednio atakując prokuraturę i wiążąc ją z obecnym rządem. - Nawet sąd nie był w stanie przychylić się do absurdalnego wniosku prokuratury Żurka o tymczasowy areszt dla człowieka potraktowanego w sposób przestępczy przez ludzi Tuska i przez to głównie poszkodowanego w tej sprawie – oświadczył. 

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Jarosław Kaczyński zakończył swój wpis nader optymistycznym akcentem. - Każde znaczące zwycięstwo zaczyna się od pierwszego kroku. Krok po kroku… Dla Polski! - napisał.

Galeria poniżej: Jarosław Kaczyński w trakcie protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym

Jarosław Kaczyński w trakcie protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym
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Jarosław Kaczyński