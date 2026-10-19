Decyzja sędziego ws. Piotra uradowała Jarosława Kaczyńskiego. To pierwszy krok?

Jarosław Kaczyński triumfuje w swoim wpisie na platformie X.

Chodzi o decyzję sądu ws. Piotra W.

Mężczyzna został zatrzymany w okolicy Trybunału Konstytucyjnego.

Miał zachowywać się agresywnie względem funkcjonariuszy.

Prokuratura wnioskowała o areszt, ale sędzia podjął inną decyzję.

Informacja o tym, że sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o areszt dla Piotra W., została podana do publicznej wiadomości w niedzielę przez jego obrończynię, mec. Magdalenę Prządkę-Leszczyńską. Mężczyzna, którego zatrzymano w pobliżu Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, miał zachowywać się agresywnie wobec funkcjonariuszy policji. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście domagała się zastosowania miesięcznego aresztu, jednak sąd podjął odmienną decyzję.

Piotr W. wolny! Jarosław Kaczyński grzmi na „ludzi Tuska” i prokuraturę

Natychmiast po ogłoszeniu decyzji sądu, w mediach społecznościowych zawrzało. Entuzjazm ogarnął polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz zwolenników partii, którzy uznali to za zwycięstwo. Wśród nich znalazł się sam Jarosław Kaczyński, który w mocnych słowach skomentował wydarzenia na platformie X. - Nie ma zgody na bezprawie! Tej władzy trzeba zawsze patrzeć na ręce! Dzięki naszym interwencjom obnażyliśmy kłamstwa, przemoc i łamanie zasad towarzyszące zatrzymaniu p. Piotra w miniony piątek – napisał Jarosław Kaczyński.

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Prezes PiS poszedł o krok dalej, bezpośrednio atakując prokuraturę i wiążąc ją z obecnym rządem. - Nawet sąd nie był w stanie przychylić się do absurdalnego wniosku prokuratury Żurka o tymczasowy areszt dla człowieka potraktowanego w sposób przestępczy przez ludzi Tuska i przez to głównie poszkodowanego w tej sprawie – oświadczył.

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Jarosław Kaczyński zakończył swój wpis nader optymistycznym akcentem. - Każde znaczące zwycięstwo zaczyna się od pierwszego kroku. Krok po kroku… Dla Polski! - napisał.

Galeria poniżej: Jarosław Kaczyński w trakcie protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym

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Nie ma zgody na bezprawie! Tej władzy trzeba zawsze patrzeć na ręce! Dzięki naszym interwencjom obnażyliśmy kłamstwa, przemoc i łamanie zasad towarzyszące zatrzymaniu p. Piotra w miniony piątek. Nawet sąd nie był w stanie przychylić się do absurdalnego wniosku prokuratury Żurka o tymczasowy areszt dla człowieka potraktowanego w sposób przestępczy przez ludzi Tuska i przez to głównie poszkodowanego w tej sprawie. Każde znaczące zwycięstwo zaczyna się od pierwszego kroku. Krok po kroku… Dla Polski! 🇵🇱💪— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) October 18, 2026

Sonda Czy naprawdę rozumiesz dokładnie, o co chodzi w sporze o Trybunał Konstytucyjny? Oczywiście, od samego początku Średnio, już się w tym pogubiłem Nie, od początku to dla mnie jakaś abstrakcja Nie, gdyż jest mi to zupełnie obojętne