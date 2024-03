Pilne! Awaria prezydenckiego samolotu w USA

Awaria prezydenckiego samolotu w USA

Jak podaje "Fakt", awarii uległ system pokładowych monitorów dla załogi. W tej sytuacji urzędnicy odpowiedzialni za logistykę zadziałali według przepisów. Zgodnie z procedurami, maszyna wraca do Polski, ale nie może przewozić pasażerów. Do lotu powrotnego prezydenta Dudy zostanie wykorzystany drugi samolot, który przyleciał do USA jako "zapasowy" zgodnie z instrukcją HEAD. Zapasowy boeing ma większą pojemność, jeśli chodzi o liczbę pasażerów, ale — co za tym idzie — mniejszy zasięg.

W związku z tym zmienia się nieznacznie plan podróży. Konieczne będzie bowiem międzylądowanie w celu uzupełnienia zapasów paliwa. Prezydencki samolot ma wylądować w tym celu na Azorach. Nie stawia to pod znakiem zapytania zaplanowanego wcześniej spotkania z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. To odbędzie się w czwartek w Brukseli na zakończenie prezydenckiej podróży.

Poniżej zobaczycie galerię zdjęć z wizyty prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w USA:

