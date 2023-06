Pilna wiadomość od Dudy. "Kompletne bzdury"

W poniedziałek Andrzej Duda poinformował, że zdecydował się podpisać ustawę powołującą komisję badającą wpływy rosyjskie w Polsce. Jednocześnie poinformował, że wyśle projekt ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w tzw. trybie następczym. Decyzja głowy państwa wywołał prawdziwą polityczną burzę, a Donald Tusk zapowiedział, że 4 czerwca dojdzie do "konsultacji społecznych" w tej sprawie. Chodzi oczywiście o wielki marsz, który tego dnia przejdzie ulicami Warszawy, w tym również koło Pałacu Prezydenckiego. Swoje zaniepokojenie ustawą wyraziły również Stany Zjednoczone, które wydały oświadczenie w tej sprawie.

Według nieoficjalnych informacji RMF FM, Andrzej Duda ma skierować projekt ustawy do TK dopiero za miesiąc, a w Kancelarii Prezydenta dopiero trwają dokładne analizy nowych przepisów. Do tych doniesień prezydent odniósł się na Twitterze. - Bardzo proszę nie wierzyć w te „rewelacje”. To kompletne bzdury. Wniosek będzie złożony do TK z pewnością przed rozpoczęciem prac komisji, a mam nadzieję, że w ciągu nie dalej niż 2 tygodni. Pracujemy - napisał.

