Pilna reakcja Donalda Tuska po atakach w szkołach! Premier zwołał naradę

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-08 11:14

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że w związku z aktami przemocy w szkołach premier wezwał na godz. 13.00 w trybie pilnym ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Cyfryzacji, Edukacji Narodowej i Zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji.

Skupiony premier Donald Tusk w garniturze. O pilnej naradzie po atakach w szkołach przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Skraba/Super Express

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał na portalu X, że szef rządu zwołał pilną naradę dotyczącą sytuacji w szkołach i atakach, które pojawiły się w ostatnich dniach. Donald Tusk wezwał na naradę w trybie pilnym szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, szefową MEN Barbarę Nowacką, ministra cyfryzacji wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, ministrę zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę, koordynatora służb specjalnych ministra Tomasza Siemoniaka oraz Komendanta Głównego Policji, gen. Marka Boronia : - W związku z aktami przemocy w szkołach Premier @donaldtusk wezwał dziś na godz. 13.00 w trybie pilnym ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Cyfryzacji, Edukacji Narodowej i Zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego Policji.

Jak wiemy w czwartek (8 października) w miejscowości Leszczydół-Nowiny (pow. wyszkowski) 15-latek wpadł do szkoły z ostrym narzędziem i zaatakował. W wyniku zdarzenie ranne zostały trzy osoby, a wśród nich dyrektor placówki, który obezwładnił napastnika. Niestety, kolejną informacja była taka, że jedna z rannych osób zmarła, to 37-letnia woźna.

CZYTAJ: Kolejny atak nożownika w szkole. Zginęła 37-letnia pracownica, dyrektor ranny

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Kolejny atak w szkole

Dzień wcześniej doszło do ataku w szkole w Ostrołęce. W środę (7 października) 19-letni Jakub Z. został zatrzymany w związku z atakiem w Zespole Szkół Zawodowych nr 4. W wyniku ataku nożem rannych zostało dziewięć osób: pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk przekazał, że 19-latek miał mieć w plecaku także ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Według przekazywanych informacji życiu rannych w Ostrołęce nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Niżej zdjęcia z miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem

Kolejny atak nożem w szkole! 15-latek ranił trzy osoby, w tym dyrektora. Jedna była reanimowana
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Donald Tusk