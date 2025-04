Pilna konferencja Jarosława Kaczyńskiego! Co się dzieje?

Na początku konferencji prasowej pokazane ostało naganie z jednego z wieców, w czasie których Donald Tusk odnosił się do sprawy śmierci kobiet, a Jarosław Kaczyński powiedział: - Macie państwo tutaj przykład, niejedyny zresztą, i my będziemy pokazywali kolejne, jakim językiem, jakimi oskarżeniami wobec nas posługiwał się Donald Tusk, posługują się inni politycy tej formacji i jakie są reakcje wymiaru sprawiedliwości na tego rodzaju zachowania, bo jeżeli chodzi o tę wypowiedź (Donalda Tuska, przyp. red.) to odpowiednie wnioski do prokuratury zostały złożone. Minęło przeszło 2 lata i co się dzieje? Nic. Po prostu nic.

Jarosław Kaczyński ostro: Będzie twarda walka

Po czym prezes PiS skierował swoją uwagę na Romana Giertycha, ale też na inne sprawy. - Nie będzie łez i przeprosin, może niektórzy będą się załamywać, ale to już sprawy indywidualne. Będzie twarda walka z tym. Jesteśmy przekonani, że pewnego dnia normalna prokuratura, nie ta przejęta siłą, z legalnymi prokuratorami i normalny wymiar sprawiedliwości z uczciwymi sędziami to osądzi (...) Jeśli chodzi o Giertycha, to przypadek szczególny, tym będziemy się zajmować.

Kaczyński powiedział, że jego środowisko będzie też się odnosiło do tego, co słyszy na sali sejmowej, choćby na okrzyki "złodzieje". Zadeklarował też, że nie zapomni o śmierci Barbary Skrzypek i o, jak to nazwał "całej dziwnej sprawie".

Po wypowiedzi Kaczyńskiego, głos zabrał Mariusz Błaszczak i nawiązał do wywiadu Romana Giertycha. Chodzi o ten wywiad: Roman Giertych nie odpuszcza Jarosławowi Kaczyńskiemu! Chce go wyeliminować

Kaczyński przekazał też, że sąd administracyjny podjął decyzję o cofnięciu koncesji dla telewizji Republika, przy czym prezes PiS dodał: - Władza podejmuje decyzje zmierzające do tego, żeby Polska była jeszcze dużo bliżej Białorusi i Moskwy.

- Przypominam o potrzebie radykalnej reformy sądownictwa - dodał. O sprawie "dwóch wież" zaś powiedział: - Żadnej afery tam nie było.

W czasie pytań zapytano Kaczyńskiego o sprawę telewizji Republika i czy jego zdaniem wolne media są zagrożone. - Myślałem, że wPolsce24 nie jest zagrożone ale skoro tak, to jest to likwidowanie demokracji. (...) Ta władza jest prymitywna, niezdarna.

Kaczyński o debacie Nawrocki - Trzaskowski

Pojawiło się też pytanie o debatę Trzaskowskiego i Nawrockiego, która ma się odbyć już w najbliższy piątek. - Debata powinna być na prostych zasadach (...) jest oczywiste, by były wszystkie media, a nie tylko prorządowe i powinna być swoboda zadawania pytań. Wyzwanie zostało przyjęte, teraz kwestia ustalenia warunków.

Inne pytanie dotyczyło wpisy Tuska na temat jego relacji z Kaczyńskim, a konkretnie o słowa "Kaczyński zawsze uciekał przed starciem „jeden na jeden”: - Nie ukrywam, że debaty nie były moją specjalnością, we wszystkich w których uczestniczyłem, to prowadzący mnie nie lubił.

Czy Kaczyński ma rady dla Nawrockiego przed debatą? Jak powiedział prezes PiS nie chce na razie nic zdradzać: - Na razie proszę wykazać cierpliwość, ale na pewno będę o tym rozmawiał.

Jedno z pytań dotyczyło decyzji o relokacji żołnierzy z Jasionki: - Wiem, że ta sprawa była omawiana od jakiegoś czasu. Co do oceny, muszę się z tym zapoznać - przyznał Jarosław Kaczyński.