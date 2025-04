Roman Giertych nie odpuszcza Jarosławowi Kaczyńskiemu! Chce go wyeliminować

To już nienawem

Poseł Koalicji Obywatelskiej, Roman Giertych, nie pozostawia bez odpowiedzi oskarżeń, które pod jego adresem wystosował prezes PiS, Jarosław Kaczyński. W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" komentuje on burzliwą sytuację, jaka miała miejsce w Sejmie, gdzie został nazwany "mordercą" w związku ze sprawą śmierci Barbary Skrzypek.

Po ukaraniu Jarosława Kaczyńskiego oraz 50 posłów PiS za zakłócanie obrad i znieważanie posła KO, Roman Giertych zapowiada zdecydowane działania prawne. Jego celem są osoby, które do Wielkanocy nie przeproszą za obraźliwe słowa, które padły w Sejmie.

- Jeżeli nie przeproszą do Wielkanocy, będę zmierzał do ich skazania. Mamy wypełnione wszystkie znamiona przestępstwa i wszystkie dowody zarejestrowano na 12 kamerach sejmowych oraz setkach innych aparatów, które filmowały proceder - stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Sejmowa awantura Giertycha i Kaczyńskiego

Warto przypomnieć, że całe zamieszanie rozpoczęło się 2 kwietnia w trakcie posiedzenia na Wiejskiej. Między Giertychem a Kaczyńskim doszło do ostrej wymiany zdań przy mównicy sejmowej. Kaczyński zażądał zwołania specjalnego posiedzenia Sejmu w celu przeprowadzenia debaty o "humanitaryzmie w demokracji walczącej i jaki jest stosunek tego humanitaryzmu do sadyzmu", w kontekście osoby Romana Giertycha.

- Mamy do czynienia z doprowadzeniem do śmierci świętej pamięci Barbary Skrzypek poprzez haniebne przesłuchanie. I mamy tutaj na sali, można powiedzieć, głównego sadystę, Giertycha, niejakiego Giertycha, bo to jego człowiek, jego adwokat najbardziej się znęcał podczas tego przesłuchania - mówił prezes PiS w Sejmie.

Giertych o eliminacji

Roman Giertych zapowiada, że będzie dążył do prawnych konsekwencji, w tym kar w zawieszeniu, które mogą skutkować utratą mandatów. Został zapytany, czy chce wyeliminować Kaczyńskiego z życia publicznego.

- Tak. I nie tylko jego. Pana Macierewicza, pana Morawieckiego i innych posłów PiS znieważających mnie i narażających na niebezpieczeństwo również - stwierdził poseł KO.

Odnosząc się do przesłuchania Barbary Skrzypek, Giertych przekonuje, że przebiegło ono spokojnie i łagodnie, a jego nieobecność była wynikiem niedoszacowania wagi zeznań. Skrzypek miała, według niego, potwierdzić kluczowe twierdzenia Birgfellnera w sprawie kredytu na inwestycję Srebrnej.

