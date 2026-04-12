Pierwsze wyniki wyborów na Węgrzech. Tak wygląda sytuacja

Paulina Jaworska
PAP
2026-04-12 20:10

Z pierwszych cząstkowych (z 2,86 proc. głosów) prowadzi Fidesz (48,18 proc.), TISZA ma 43,38 proc. a Mi Hazank 6,12 proc. Na Węgrzech nie przeprowadza się badań exit poll. Liczenie głosów rozpoczęło się natychmiast po godz. 19, kiedy zamknięte zostały lokale wyborcze.

Wybory na Węgrzech

Autor: AP Photo/ Associated Press Wybory na Węgrzech

Węgrzy wybierali w niedzielę (12 kwietnia) 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), czyli jednoizbowego parlamentu. 106 z nich jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

Każdy uprawniony do tego obywatel Węgier głosujący w kraju miał prawo oddać dwa głosy: jeden na kandydata w okręgu jednomandatowym, a drugi na listę partyjną lub narodowościową w przypadku osób należących do jednej z zarejestrowanych na Węgrzech mniejszości. Wyborcy przebywający poza krajem oddawali jeden głos, wyłącznie na listę ogólnokrajową. Liczenie głosów rozpoczęło się natychmiast po zamknięciu lokali, dlatego cząstkowe wyniki – wraz ze wskazaniem odsetka przeliczonych głosów – powinny zostać opublikowane ok. godz. 20.

Raport - WOCH, OSMALAK
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

