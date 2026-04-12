- Na Węgrzech trwa zacięta walka wyborcza między premierem Orbanem a opozycyjnym Peterem Magyarem.
- Obaj liderzy deklarują pewność wygranej, a frekwencja wyborcza bije rekordy, przekraczając wyniki z 2022 roku.
- Wysoka mobilizacja wyborców i brak ciszy wyborczej sprawiają, że wynik pozostaje niepewny.
Wysoka mobilizacja wyborców i brak ciszy wyborczej sprawiają, że wynik pozostaje niepewny.
Niedzielne wybory parlamentarne na Węgrzech przebiegają w atmosferze dużego napięcia politycznego i wysokiej mobilizacji wyborców. Głos oddali już główni rywale – premier Viktor Orban oraz lider opozycji Peter Magyar – a ich wypowiedzi pokazują, jak wysoka jest stawka tego głosowania.
Orban: „przyszedłem tu, by zwyciężyć”
Premier Viktor Orban głosował w Budapeszcie, gdzie po wyjściu z lokalu wyborczego nie ukrywał swoich ambicji.
– Przyszedłem tu, by zwyciężyć – powiedział dziennikarzom, podkreślając jednocześnie, że „uszanuje decyzję narodu węgierskiego”, niezależnie od wyniku.
Szef rządu zaznaczył również, że węgierski system wyborczy jest – jego zdaniem – jednym z najbezpieczniejszych w Europie. Dodał, że w przypadku zwycięstwa pierwsze podziękowania skieruje do działaczy swojej partii Fidesz. Orban przyznał też, że zaakceptuje ewentualną wygraną opozycji, jeśli taka będzie decyzja wyborców.
Magyar: „TISZA wygra wybory”
Zupełnie inny ton wybrzmiał w wypowiedziach Petera Magyara, lidera opozycyjnej partii TISZA. Po oddaniu głosu również w Budapeszcie stwierdził wprost, że jego ugrupowanie zwycięży.
– Nikt na poważnie nie może sądzić, że TISZA nie wygra wyborów – powiedział.
Magyar podkreślił, że spodziewa się bardzo wysokiej frekwencji, a w niektórych okręgach o wyniku mogą zdecydować pojedyncze głosy. Zapowiedział także działania antykorupcyjne oraz zmianę kierunku polityki zagranicznej Węgier, w tym poprawę relacji z Polską i wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie zaznaczył, że uzna wynik wyborów, o ile nie dojdzie do poważnych nieprawidłowości.
Frekwencja wyraźnie wyższa niż cztery lata temu
Pierwsze dane dotyczące frekwencji wskazują na większe zainteresowanie wyborami niż w poprzednim głosowaniu. Według informacji opublikowanych w serwisie X przez analityka Marcina Palade, do godziny 9:00 frekwencja wyniosła 16,89 proc., podczas gdy w 2022 roku o tej samej porze było to 10,31 proc.
Jak wynika z tych danych, głos oddało już ponad 1,27 mln wyborców spośród około 7,5 mln uprawnionych.
Wyższa frekwencja może oznaczać większą mobilizację elektoratu i zwiększoną nieprzewidywalność wyniku. Eksperci podkreślają, że w takiej sytuacji każdy głos może mieć znaczenie.
Wybory bez ciszy, wyniki jeszcze dziś
Lokale wyborcze na Węgrzech zostały otwarte o godz. 6 rano i będą czynne do godz. 19. W przeciwieństwie do wielu innych krajów, węgierskie prawo nie przewiduje ciszy wyborczej – kampania trwa aż do zamknięcia lokali.
Liczenie głosów rozpocznie się natychmiast po zakończeniu głosowania. Pierwsze wstępne wyniki mają zostać opublikowane około godz. 20. W kraju nie przeprowadza się badań exit poll, co oznacza, że oficjalne dane będą pierwszym sygnałem dotyczącym rozstrzygnięcia.
Decydujące starcie o przyszłość Węgier
Niedzielne wybory to jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych na Węgrzech od lat. Viktor Orban walczy o utrzymanie władzy i kontynuację dotychczasowej polityki, natomiast opozycja zapowiada głębokie zmiany – zarówno w kraju, jak i w relacjach międzynarodowych.
Wysoka frekwencja, ostre wypowiedzi liderów i wyrównana rywalizacja sprawiają, że wynik pozostaje otwarty. Najbliższe godziny pokażą, czy Węgry zdecydują się na kontynuację rządów Orbana, czy wybiorą nowy kierunek polityczny.