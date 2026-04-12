Rekordowa frekwencja! Orban: „przyszedłem zwyciężyć”. Magyar pewny wygranej

Grażyna Czekalińska
PAP
2026-04-12 12:12

Wybory na Węgrzech nabierają tempa. Viktor Orban mówi o zwycięstwie, jego rywal Peter Magyar zapowiada wygraną, a frekwencja wyraźnie rośnie. Dane pokazują, że do urn ruszyło więcej wyborców niż w poprzednich wyborach.

Autor: AP Photo/ Associated Press Wybory na Węgrzech
  • Na Węgrzech trwa zacięta walka wyborcza między premierem Orbanem a opozycyjnym Peterem Magyarem.
  • Obaj liderzy deklarują pewność wygranej, a frekwencja wyborcza bije rekordy, przekraczając wyniki z 2022 roku.
  • Wysoka mobilizacja wyborców i brak ciszy wyborczej sprawiają, że wynik pozostaje niepewny.
  • Wysoka mobilizacja wyborców i brak ciszy wyborczej sprawiają, że wynik pozostaje niepewny.

Niedzielne wybory parlamentarne na Węgrzech przebiegają w atmosferze dużego napięcia politycznego i wysokiej mobilizacji wyborców. Głos oddali już główni rywale – premier Viktor Orban oraz lider opozycji Peter Magyar – a ich wypowiedzi pokazują, jak wysoka jest stawka tego głosowania.

Orban: „przyszedłem tu, by zwyciężyć”

Premier Viktor Orban głosował w Budapeszcie, gdzie po wyjściu z lokalu wyborczego nie ukrywał swoich ambicji.

– Przyszedłem tu, by zwyciężyć – powiedział dziennikarzom, podkreślając jednocześnie, że „uszanuje decyzję narodu węgierskiego”, niezależnie od wyniku.

Szef rządu zaznaczył również, że węgierski system wyborczy jest – jego zdaniem – jednym z najbezpieczniejszych w Europie. Dodał, że w przypadku zwycięstwa pierwsze podziękowania skieruje do działaczy swojej partii Fidesz. Orban przyznał też, że zaakceptuje ewentualną wygraną opozycji, jeśli taka będzie decyzja wyborców.

Magyar: „TISZA wygra wybory”

Zupełnie inny ton wybrzmiał w wypowiedziach Petera Magyara, lidera opozycyjnej partii TISZA. Po oddaniu głosu również w Budapeszcie stwierdził wprost, że jego ugrupowanie zwycięży.

– Nikt na poważnie nie może sądzić, że TISZA nie wygra wyborów – powiedział.

Magyar podkreślił, że spodziewa się bardzo wysokiej frekwencji, a w niektórych okręgach o wyniku mogą zdecydować pojedyncze głosy. Zapowiedział także działania antykorupcyjne oraz zmianę kierunku polityki zagranicznej Węgier, w tym poprawę relacji z Polską i wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie zaznaczył, że uzna wynik wyborów, o ile nie dojdzie do poważnych nieprawidłowości.

Frekwencja wyraźnie wyższa niż cztery lata temu

Pierwsze dane dotyczące frekwencji wskazują na większe zainteresowanie wyborami niż w poprzednim głosowaniu. Według informacji opublikowanych w serwisie X przez analityka Marcina Palade, do godziny 9:00 frekwencja wyniosła 16,89 proc., podczas gdy w 2022 roku o tej samej porze było to 10,31 proc.

Jak wynika z tych danych, głos oddało już ponad 1,27 mln wyborców spośród około 7,5 mln uprawnionych.

Wyższa frekwencja może oznaczać większą mobilizację elektoratu i zwiększoną nieprzewidywalność wyniku. Eksperci podkreślają, że w takiej sytuacji każdy głos może mieć znaczenie.

Wybory bez ciszy, wyniki jeszcze dziś

Lokale wyborcze na Węgrzech zostały otwarte o godz. 6 rano i będą czynne do godz. 19. W przeciwieństwie do wielu innych krajów, węgierskie prawo nie przewiduje ciszy wyborczej – kampania trwa aż do zamknięcia lokali.

Liczenie głosów rozpocznie się natychmiast po zakończeniu głosowania. Pierwsze wstępne wyniki mają zostać opublikowane około godz. 20. W kraju nie przeprowadza się badań exit poll, co oznacza, że oficjalne dane będą pierwszym sygnałem dotyczącym rozstrzygnięcia.

Decydujące starcie o przyszłość Węgier

Niedzielne wybory to jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych na Węgrzech od lat. Viktor Orban walczy o utrzymanie władzy i kontynuację dotychczasowej polityki, natomiast opozycja zapowiada głębokie zmiany – zarówno w kraju, jak i w relacjach międzynarodowych.

Wysoka frekwencja, ostre wypowiedzi liderów i wyrównana rywalizacja sprawiają, że wynik pozostaje otwarty. Najbliższe godziny pokażą, czy Węgry zdecydują się na kontynuację rządów Orbana, czy wybiorą nowy kierunek polityczny.

