Ryszard Petru wejdzie do rządu? "To inwestycja w jakość ministerstwa"

Wicepremier Krzysztof Gawkowski oraz politycy Koalicji Obywatelskiej, w tym Grzegorz Schetyna, sugerują możliwość wejścia Ryszarda Petru do Ministerstwa Finansów kierowanego przez Andrzeja Domańskiego.

Nominację tę ułatwia fakt, że ekonomista nie jest już związany z Polską 2050 Szymona Hołowni, z której list pierwotnie wszedł do Sejmu.

Petru wraz z grupą 14 innych rozłamowców opuścił dotychczasową formację, tworząc nowe koło parlamentarne Centrum pod przewodnictwem minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski.

Politycy Centrum wchodzą do rządu

Sam Ryszard Petru nie potwierdził jeszcze tych doniesień, ale wiele wskazuje na to, że jest to bardzo prawdopodobne. We wtorek wiceministrą sportu i turystyki została jego klubowa koleżanka, Żaneta Cwalina-Śliwowska (48 l.).

O możliwe wejście Petru do rządu zapytany został wczoraj wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (46 l.). – Być może – powiedział w TVN24, przyznając, że słyszał o takiej zmianie.

Politycy KO uważają, że kompetencje ekonomisty będą przydatne w resorcie gospodarki. – Jego doświadczenie na pewno jest bardzo istotne. To duże ministerstwo prowadzone przez ministra Domańskiego. Tam na pewno jest sporo pracy. Doświadczony polityk, osoba po politycznych przejściach. To zawsze jest dobrą inwestycją w jakość pracy ministerstwa – powiedział senator KO Grzegorz Schetyna (63 l.) w Radiu Zet.

Rozłamowcy z partii Hołowni

Ryszard Petru wszedł do obecnego Sejmu z list Polski 2050 Szymona Hołowni, jednak wewnątrz ugrupowania doszło do poważnego rozłamu. Grupa 15 posłów, niezadowolona z dotychczasowego kierunku partii, podjęła wspólną decyzję o opuszczeniu formacji Hołowni. Rozłamowcy postanowili założyć w Sejmie własne, niezależne koło parlamentarne o nazwie Centrum. Na czele tego nowo powstałego klubu stanęła Paulina Hennig-Kloska, która jako szefowa koordynuje teraz działania całej grupy, w tym Ryszarda Petru, budując nową siłę na scenie politycznej.

Kwiatkowski NIE WYTRZYMAŁ: "Pałac prezydencki kłamie! Relacje są coraz głupsze"