Pierwsze słowa Czarnka po wskazaniu go na premiera z PiS: Dziś rządzi opcja niemiecka

Paulina Jaworska
2026-03-07 14:55

Już wiadomo, że to Przemysław Czarnek został wskazany przez prezesa PiS jako kandydat na premiera z Prawa i Sprawiedliwości, jeśli ugrupowanie wygra przyszłoroczne wybory. W pierwszym wystąpieniu po ogłoszeniu tej decyzji Czarnek nie gryzł się w język. Uderzał w obecny rząd i wprost przyznał, że obecnie w Polsce rządzi "opcja niemiecka".

Jarosław Kaczyński zdecydował, wskazał kandydata na premiera z PiS

Autor: Beata Zawrzel/ Reporter

Jarosław Kaczyński zdecydował, że to Przemysław Czarnek będzie kandydatem na premiera z PiS.W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, proszę państwa, musimy zwyciężyć, musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek - powiedział Jarosław Kaczyński.

Mocne wystąpienie Czarnka. Nie patyczkuje się!

W pierwszych słowach swojego wystąpienia polityk nie gryzł się w język: - Dzień dobry Polsko! Dzień dobry Polacy! Nasza wspólna moc da zwycięstwo Polsce. To tu, w tej hali Sokoła, rodziła się odwaga i jedność. Tu się rodziła odwaga, która doprowadzała do zwycięstwa. Rządzi Tusk, rządzą ludzie, którzy gwałcą Konstytucję i praworządność, wprowadzają chaos i nieład w Polsce. Zakamuflowana opcja niemiecka stała się jawną opcją niemiecką, która dzisiaj rządzi. Musimy wygrać Polskę i wygrać dla Polski! (...) Pan prezes Jarosław Kaczyński, nazwał ich kiedyś zakamuflowaną opcją niemiecką. Pamiętacie? Pamiętacie te ataki, że dzieli, że mówi nieprawdę? Otóż, szanowni państwo, nie ma już zakamuflowanej opcji. Ona bezwstydnie przerodziła się w jawną opcję niemiecką, która dzisiaj rządzi. 

Polityk ostro ocenił działania rządu  w ostatnich dniach dotyczącego ewakuacji Polaków z zagrożonych regionów. 

