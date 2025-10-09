Pierwsza para RP z wizytą w Estonii. Marta Nawrocka błyszczała

Prezydent Karol Nawrocki złożył wizytę w Tallinnie, gdzie został powitany przez Prezydenta Estonii, Alara Karisa.

Prezydenci odbyli rozmowy na temat bezpieczeństwa w kontekście działań hybrydowych ze strony Federacji Rosyjskiej, a także o dalszej współpracy w ramach UE i NATO.

Karol Nawrocki spotkał się również z przewodniczącym Parlamentu Republiki Estońskiej, Laurim Hussarem.

Para Prezydencka wzięła udział w uroczystym obiedzie wydawanym przez Prezydenta Estonii i jego Małżonkę w związku ze zbliżającym się Spotkaniem Prezydentów Państw Grupy Arraiolos.

Po przybyciu do Tallinna Prezydent Karol Nawrocki został powitany przez Prezydenta Alara Karisa. Po krótkim powitaniu, prezydenci odbyli rozmowy „w cztery oczy”, po których nastąpiło spotkanie plenarne delegacji. Jak podkreślił szef Biura Polityki Międzynarodowej na briefingu przed wylotem do Tallinna

- W naturalny sposób dominować będzie tematyka bezpieczeństwa; zarówno Polska, jak i Estonia w ostatnim czasie były poddawane różnego rodzaju hybrydowym prowokacyjnym działaniom ze strony Federacji Rosyjskiej - przekazał. - I Polska, i Estonia są członkami Unii Europejskiej, sojusznikami w NATO i Prezydent Karol Nawrocki ze swoim odpowiednikiem będzie rozmawiać o tym, w jaki sposób prowadzić dalszą politykę i dalsze działania na tym odcinku - dodał.

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się również z Laurim Hussarem, przewodniczącym Parlamentu Republiki Estońskiej. Szczegóły rozmów nie zostały podane do publicznej wiadomości. Wieczorem Para Prezydencka wzięła udział w obiedzie wydawanym przez Prezydenta Estonii i jego Małżonkę. Okazją do spotkania było zbliżające się Spotkanie Prezydentów Państw Grupy Arraiolos.

Marta Nawrocka w czerni

Karolowi Nawrockiemu w czasie wizyty w Estonii towarzyszy żona, Marta Nawrocka. Już podczas wysiadania z samolotu zwróciła uwagę swoim strojem. Postawiła na biały golf, czarny płaszczyk do połowy uda o fasonie marynarki i czarne spodnie z rozszerzanymi nogawkami.

Później razem z mężem wzięła udział w uroczystym obiedzie wydawanym przez pierwszą parę Estonii, wybrała bardzo podobny zestaw. Tym razem spięła włosy w fantazyjny kok, zrezygnowała z golfu. Zamiast tego założyła marynarkę o ciekawym, plisowanym dole. Trzeba przyznać, że z serdecznym uśmiechem wręcz błyszczała!

W naszej galerii zobaczysz wizytę pierwszej pary w Estonii: