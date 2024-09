Pierwsza dama powodzianom. Transport osuszaczy trafił do Lewina Brzeskiego

3 mln zł dla powodzian z budzetu Kancelarii Prezydenta

"Dostarczone zostały także dary zebrane przez pracowników Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Transport jest odpowiedzią na prośbę mieszkańców, których domy zostały zalane w ubiegłotygodniowej powodzi. Gmina Lewin Brzeski jest jedną z tych najdotkliwiej poszkodowanych w kataklizmie" - informuje Kancelaria Prezydenta.

W komunikacie czytamy również o udostępnieniu rezydencji w Wiśle, dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią, które nie mogą kontynuować nauki.

"Na początku października do Wisły przyjedzie pierwsza grupa młodzieży szkolnej z Nysy. W kolejnych tygodniach z wyjazdów skorzystają grupy z Opolszczyzny i Dolnego Śląska" - informuje Kancelaria.

Ponadto Szef KPRP Małgorzata Paprocka poinformowała ministra finansów o zablokowaniu ponad 3 mln zł w budżecie Kancelarii na pomoc powodzianom. – Obiecałem mieszkańcom, że pomoc będzie niesiona cały czas. Potrzebne wsparcie finansowe, ale też sprzęt, przede wszystkim osuszacze przemysłowe, środki czystości – zapowiedział prezydent Andrzej Duda.

Wcześniej, w połowie września, do Bystrzycy Kłodzkiej i Lądka–Zdroju dotarł transport z pomocą humanitarną zorganizowany również z inicjatywy pary prezydenckiej. Zgromadzono prawie 18 ton produktów, m.in. wody, żywności, środków higieny, karmy dla zwierząt, pościeli.

Jednocześnie prezydent zaapelował o solidarność i wsparcie mieszkańców południowo–zachodniej Polski poszkodowanych przez powódź.

"Apeluję do wszystkich rodaków o pomoc, solidarność i wsparcie. Apeluję do wszystkich w całej Polsce, zwłaszcza tam, gdzie nie było wielkich opadów, gdzie są takie możliwości. Do przedsiębiorców, do wszystkich ludzi dobrej woli, do ludzi, których stać na to, by w różnej formule tej pomocy udzielić, aby w miarę swoich możliwości tę pomoc rodakom przekazali. Pięknie pokazaliśmy, że potrafimy pomóc naszym sąsiadom z Ukrainy, kiedy to było potrzebne. Proszę, żebyśmy się teraz zmobilizowali także do tego, żeby pomóc naszym rodakom na południowym zachodzie Polski".

Z inicjatywy Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser–Dudy do gminy Lewin Brzeski (woj. opolskie) trafił transport kilkudziesięciu urządzeń do osuszania, wentylatorów oraz nagrzewnic.

