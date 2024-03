Piekło zamarzło! Czarnek chwali ministra z rządu Tuska

Kobieta skazana w aferze Amber Gold na wolności. Co z jej mężem?

Radosław Sikorski zrezygnował z bycia europosłem i wszedł do rządu Donalda Tuska. Tak jak poprzednio, objął stanowisko ministra spraw zagranicznych. Ostatnio szerokim echem odbiła się jego wypowiedź na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie punkt po punkcie zdemaskował manipulacje i kłamstwa rosyjskiego przedstawiciela. Słowa szefa polskiej dyplomacji odbiły się szerokim echem na całym świecie, w tym oczywiście również w Polsce. Co ciekawe, wystąpienie Radosława Sikorskiego pozytywnie ocenił Przemysław Czarnek, były minister edukacji narodowej, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości.

- Ktokolwiek by nie obnażał kłamstw, zbrodni oraz działań całkowicie sprzecznych ze standardami cywilizacji zachodniej, zasługuje na pochwałę. Nie widzę więc powodów, dlaczego nie miałbym pochwalić za to pana Sikorskiego. Ale to nie przekreśla jego szkodliwej z punktu widzenia interesów Polski polityki, jaką prowadził w czasach rządów PO-PSL - powiedział Przemysław Czarnek w rozmowie z Wirtualną Polską.

Niżej można zobaczyć wystąpienie Radosława Sikorskiego. Z kolei w naszej galerii możecie zobaczyć, jak mieszka szef polskiego MSZ.

Express Biedrzyckiej - Radosław SIKORSKI