Pięć lat pracy w Brukseli i aż 6 tys. zł emerytury. Te liczby szokują!

Zapraszamy do oglądania

6 tysięcy emerytury za 5 lat stażu pracy

Europosłowie, którzy ukończyli 63. rok życia, są uprawnieni do pobierania emerytury z Parlamentu Europejskiego. Ekspert emerytalny Oskar Sobolewski policzył, że jeden pełny rok w PE daje prawo do 1,2 tys. zł emerytury (po przeliczeniu z euro). – Po 5-letniej kadencji emerytowany europoseł może liczyć na świadczenie w wysokości ok. 6 tys. zł – tłumaczy.

Rekordziści będą mieli emerytalne Eldorado

Najdłużej zasiadający w PE posłowie (przez 4 kadencje), czyli np. Jacek Saryusz-Wolski (76 l.) będą dostawać 24 tys. zł emerytury. O kolejną kadencję w PE z ramienia KO ubiega się także Janusz Lewandowski (73 l.). Jego unijna emerytura (24 tys. zł) nie będzie już wyższa z uwagi na limit (70 proc. uposażenia). Europoseł PiS Ryszard Czarnecki (61 l.), cztery kadencje w PE, skończy 63 lata w 2026 r. i będzie mu przysługiwała emerytura wysokości 24 tys. zł. Róża Thun (70 l.) z Trzeciej Drogi po trzeciej kadencji wywalczyła 18 tys. zł. Teraz walczy o reelekcję, co pozwoli podnieść świadczenie do 24 tys. zł.

Wieczorny Express - Dobromir SOŚNIERZ, Krzysztof TRUSKOLASKI, Piotr MÜLLER Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.