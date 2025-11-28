Petru mówi, co się zmieni, gdy zostanie szefem PL 2050: "Z Tuskiem trzeba będzie negocjować twardo, ale osiągać kompromis"

- Ryszard Petru ubiega się o przywództwo w Polsce 2050, twierdząc, że wie, jak przywrócić partii utracone poparcie.
- W styczniu odbędą się wybory następcy Szymona Hołowni, a lista kandydatów stale się wydłuża.
- Petru zapowiada, że jako lider będzie dążył do wyrazistego programu i twardych negocjacji w koalicji.
- Czy jego wizja przywróci partii dawną świetność i jak poradzi sobie z konkurencją wewnątrz ugrupowania?
Lider i twórca Polski 2050, czyli Szymon Hołowni (49 l.) chce sprawdzić się na międzynarodowym odcinku i aplikuje na ważne stanowisko w ONZ. W styczniu w partii odbędą się wybory jego następcy. Jako pierwszy swoją kandydaturę zgłosił Ryszard Petru. Lista kandydatów wydłuża się jednak z tygodnia na tydzień. Na ten moment pewne jest, szranki staną Katarzyna Pełczyńska – Nałęcz (55 l.), Joanna Mucha (49 l.) i Michał Kobosko (57 l.). – To jest do wygrania - mówi nam były szef Nowoczesnej. Ryszard Petru dodaje, że wie jak przywrócić Polsce 2050 utracone poparcie. - Musimy mieć wyrazisty program. Ludzie muszą się budzić rano i wiedzieć o czym jest partia Polska 2050, co chcemy załatwić. Okres dojrzewania partii się skończył. Żeby przetrwać, trzeba się określić – słyszymy. Polityk zapowiada też jak będzie wyglądała pozycja jego formacji w koalicji, jeżeli wygra wewnętrzne wybory. - Jesteśmy odpowiedzialni za dowożenie, nie za konflikty z koalicjantami. Z Tuskiem trzeba będzie negocjować twardo, ale osiągać na koniec kompromis. Ja mogę z pełną odpowiedzialnością to zagwarantować – zapowiada Petru.
Ryszard Petru: Jestem pewien tego, że Polska 2050 jest w ekstremalnie trudnej sytuacji i tego, że wiem, jak odzyskać poparcie. Partia potrzebuje nie tylko zamiany przywództwa, ale zmiany kierunku. Czy i jak się określi w decydującym momencie - czy chce być dojrzałą partią demokratyczną, czy partią „po” Szymonie Hołowni. Czym więcej jest niż partią Szymona Hołowni? Nadzieja, że „jakoś to będzie” to równia pochyła w dół dla Polski 2050. Jeżdżę po Polsce, spotykam się ze strukturami, znam i rozumiem problemy partii. Wiem, jak je rozwiązać. Jestem ekonomistą – podchodzę do sprawy zadaniowo. Jesteśmy w kolacji, musimy odzyskać poparcie, żeby to było możliwe - musimy mieć wyrazisty program. Ludzie muszą się budzić rano i wiedzieć o czym jest partia Polska 2050, co chcemy załatwić. Okres dojrzewania partii się skończył. Żeby przetrwać, trzeba się określić. I tak – to jest do wygrania!