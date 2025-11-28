Petru mówi, co się zmieni, gdy zostanie szefem PL 2050: "Z Tuskiem trzeba będzie negocjować twardo, ale osiągać kompromis"

Ryszard Petru (53 l.) walczy o przywództwo w Polsce 2050 i zapewnia nas, że nie jest w tym boju bez szans. Z tygodnia na tydzień przybywa mu jednak konkurentów do schedy po Szymonie Hołowni (49 l.). - Polska 2050 jest w ekstremalnie trudnej sytuacji, ale wiem, jak odzyskać poparcie - mówi były twórca Nowoczesnej i zapowiada, że jako lider koalicyjnej partii będzie wymagającym partnerem dla szefa rządu.

i Autor: TOMASZ RADZIK/SUPER EXPRESS Ryszard Petru