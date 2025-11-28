Petru mówi, co się zmieni, gdy zostanie szefem PL 2050: "Z Tuskiem trzeba będzie negocjować twardo, ale osiągać kompromis"

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-11-28 3:43

Ryszard Petru (53 l.) walczy o przywództwo w Polsce 2050 i zapewnia nas, że nie jest w tym boju bez szans. Z tygodnia na tydzień przybywa mu jednak konkurentów do schedy po Szymonie Hołowni (49 l.). - Polska 2050 jest w ekstremalnie trudnej sytuacji, ale wiem, jak odzyskać poparcie - mówi były twórca Nowoczesnej i zapowiada, że jako lider koalicyjnej partii będzie wymagającym partnerem dla szefa rządu.

Ryszard Petru

i

Autor: TOMASZ RADZIK/SUPER EXPRESS Ryszard Petru
  • Ryszard Petru ubiega się o przywództwo w Polsce 2050, twierdząc, że wie, jak przywrócić partii utracone poparcie.
  • W styczniu odbędą się wybory następcy Szymona Hołowni, a lista kandydatów stale się wydłuża.
  • Petru zapowiada, że jako lider będzie dążył do wyrazistego programu i twardych negocjacji w koalicji.
  • Czy jego wizja przywróci partii dawną świetność i jak poradzi sobie z konkurencją wewnątrz ugrupowania?

Lider i twórca Polski 2050, czyli Szymon Hołowni (49 l.) chce sprawdzić się na międzynarodowym odcinku i aplikuje na ważne stanowisko w ONZ. W styczniu w partii odbędą się wybory jego następcy. Jako pierwszy swoją kandydaturę zgłosił Ryszard Petru. Lista kandydatów wydłuża się jednak z tygodnia na tydzień. Na ten moment pewne jest, szranki staną Katarzyna Pełczyńska – Nałęcz (55 l.), Joanna Mucha (49 l.) i Michał Kobosko (57 l.). – To jest do wygrania - mówi nam były szef Nowoczesnej. Ryszard Petru dodaje, że wie jak przywrócić Polsce 2050 utracone poparcie. - Musimy mieć wyrazisty program. Ludzie muszą się budzić rano i wiedzieć o czym jest partia Polska 2050, co chcemy załatwić. Okres dojrzewania partii się skończył. Żeby przetrwać, trzeba się określić – słyszymy. Polityk zapowiada też jak będzie wyglądała pozycja jego formacji w koalicji, jeżeli wygra wewnętrzne wybory. - Jesteśmy odpowiedzialni za dowożenie, nie za konflikty z koalicjantami. Z Tuskiem trzeba będzie negocjować twardo, ale osiągać na koniec kompromis. Ja mogę z pełną odpowiedzialnością to zagwarantować – zapowiada Petru.

Ryszard Petru: Jestem pewien tego, że Polska 2050 jest w ekstremalnie trudnej sytuacji i tego, że wiem, jak odzyskać poparcie. Partia potrzebuje nie tylko zamiany przywództwa, ale zmiany kierunku. Czy i jak się określi w decydującym momencie - czy chce być dojrzałą partią demokratyczną, czy partią „po” Szymonie Hołowni. Czym więcej jest niż partią Szymona Hołowni? Nadzieja, że „jakoś to będzie” to równia pochyła w dół dla Polski 2050. Jeżdżę po Polsce, spotykam się ze strukturami, znam i rozumiem problemy partii. Wiem, jak je rozwiązać. Jestem ekonomistą – podchodzę do sprawy zadaniowo. Jesteśmy w kolacji, musimy odzyskać poparcie, żeby to było możliwe - musimy mieć wyrazisty program. Ludzie muszą się budzić rano i wiedzieć o czym jest partia Polska 2050, co chcemy załatwić. Okres dojrzewania partii się skończył. Żeby przetrwać, trzeba się określić. I tak – to jest do wygrania!

EXB vod 1 24.11.2025
QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYSZARD PETRU
POLSKA 2050
SZYMON HOŁOWNIA