Petr Pavel prezydentem Czech. Andrzej Duda gratuluje i zaprasza do Warszawy

Nowy prezydent Czech - Petr Pavel

Nowym czeskim prezydentem zostanie Petr Pavel. Przeliczono już głosy ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych. Na byłego wysokiej rangi dowódcę czeskiej armii i szefa Komitetu Wojskowego NATO padło 58,32 proc. głosów. Na Babisza głosowało 41,67 proc. Pavel dostał prawie milion głosów więcej, niż jego konkurent. Frekwencja wyniosła 70,25 proc.

Gratulacje i zaproszenie do Warszawy od prezydenta Dudy

Jak poinformował PAP - szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz - prezydent Andrzej Duda odbył rozmowę telefoniczną z przyszłym prezydentem elektem Petrem Pavlem.

"To była krótka, treściwa, bardzo dobra rozmowa w dobrej atmosferze. Prezydenci wzajemnie zapewnili się o swoim przywiązaniu do dobrosąsiedzkich polsko-czeskich stosunków. Prezydent Duda zaprosił też prezydenta elekta Pavla do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce" - powiedział Przydacz.

Przydacz przypomniał też, że Pavel w trakcie kampanii deklarował, że Polska będzie drugim krajem, który chciałby odwiedzić jako głowa państwa. Prezydent Duda na Twitterze pogratulował zwycięstwa Petrowi Pavlowi i zaprosił go do złożenia wizyty w Warszawie. "Dziś zakończyły się wybory prezydenckie u naszych sąsiadów Czechów. Nowym Prezydentem Republiki Czeskiej został wybrany Gen. Petr Pavel! Szanowny Panie Prezydencie, serdeczne gratulacje i pozdrowienia z Polski! Zapraszamy z wizytą do Warszawy!" - napisał prezydent Andrzej Duda.

