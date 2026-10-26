Pełczyńska-Nałęcz odeszła z rządu i Polski 2050. Spór o przywództwo trwa

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zrezygnowała ze stanowiska ministry funduszy i polityki regionalnej oraz z funkcji przewodniczącej Polski 2050

Zarząd Polski 2050 wygasił jej członkostwo, wskazując na działanie na szkodę partii

Według Aleksandry Leo za byłą ministrą nie poszli posłowie Polski 2050

Spór rodzi też pytania o dalszą obecność Polski 2050 w koalicji rządzącej

Po odejściu Pełczyńskiej-Nałęcz narasta spór w Polsce 2050

Pod koniec października 2026 roku Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w mediach społecznościowych o rezygnacji ze stanowiska ministry funduszy i polityki regionalnej oraz z funkcji przewodniczącej Polski 2050. W kolejnych dniach zarząd ugrupowania wygasił jej członkostwo, wskazując na działanie na szkodę partii.

Według doniesień medialnych wśród przyczyn tej decyzji wymieniano głosowanie nad projektem znoszącym dwukadencyjność w samorządach, spór o przywództwo w Polsce 2050 oraz kwestię stanowiska wicepremiera. Premier Donald Tusk wskazał Andrzeja Domańskiego jako kandydata na tę funkcję. Ze stanowiska wiceministra zrezygnował także Jan Szyszko.

Leo: rezygnacja w mediach społecznościowych była błędem

W „Expressie Biedrzyckiej” Aleksandra Leo przyznała, że rezygnacja Pełczyńskiej-Nałęcz nie była dla niej zaskoczeniem. Skrytykowała jednak ogłoszenie tej decyzji w mediach społecznościowych. Jej zdaniem wcześniej należało poinformować premiera, rząd i własne środowisko polityczne.

Leo podkreśliła, że Pełczyńska-Nałęcz była ambitna, pracowita i skutecznie wykonywała zadania w resorcie. Zarzuciła jej jednak, że nie potrafiła współpracować z ludźmi ani budować zaufania w partii. Mówiła również, że z Polski 2050 odchodzili doświadczeni eksperci, których była przewodnicząca miała odsuwać od ważnych ról w ugrupowaniu.

Leo zarzuciła Pełczyńskiej-Nałęcz, że zabiegała o kierowanie partią, by zwiększyć swoje szanse na stanowisko wicepremiera. Stanowiska byłej ministry w tej sprawie nie przedstawiono.

Odejście nie zmienia układu sił w Sejmie. Co z koalicją?

Odejście Pełczyńskiej-Nałęcz samo w sobie nie zmienia układu sił w Sejmie. Była ministra nie jest posłanką, a za jej decyzją nie poszli posłowie Polski 2050. Partie koalicyjne zapewniły, że klub Polski 2050 pozostaje częścią koalicji rządzącej.

Leo przypomniała jednak, że w Polsce 2050 pojawiały się wcześniej pomysły wyjścia z rządu i przejścia do roli wewnętrznej opozycji. W takim wariancie formacja zasadniczo popierałaby rząd w głosowaniach, ale zachowywałaby większy dystans wobec koalicjantów. Zdaniem posłanki powrót Szymona Hołowni do aktywniejszej roli w partii może zwiększać napięcia w rozmowach o jej miejscu w koalicji.

O tym, kto zastąpi Pełczyńską-Nałęcz w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zdecyduje premier. Leo podkreśliła, że decyzja należy wyłącznie do Donalda Tuska. Dodała przy tym, że nie odbiera byłej ministrze osiągnięć z okresu kierowania resortem.

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