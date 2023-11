i Autor: Artur Barbarowski/East News Marek Pęk

Wybory do Senatu

Pęk z PiS zostanie jednak wicemarszałkiem Senatu? Opozycja zmienia zdanie

Marek Pęk jako kandydat PiS na wicemarszałka Senatu przepadł w głosowaniu i nie został wybrany na to stanowisko. Teraz jednak politycy opozycji zmieniają zdanie, co do tej kandydatury i niewykluczone, że jednak Pęk zostanie powołany na wicemarszałka. Świadczą o tym wypowiedzi niektórych polityków opozycji, którzy nie wykluczają możliwej zmiany stanowiska.