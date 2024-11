Paweł S. nie poszedł na współpracę?! Zostaje w areszcie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód (we wtorek 5 listopada) rozpoznawał wniosek prokuratury o utrzymane środka zapobiegawczego dla S., jakim jest areszt. Jak powiedział prokurator Karol Zok ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej, sąd we wtorek "utrzymał w mocy postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego, oznaczając czas jego trwania na 90 dni od dnia zatrzymania, to jest do dnia 28 stycznia 2025 r.". Prokurator dodał, że sąd wziął pod uwagę duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Pawła S. zarzucanych mu czynów, jak i obawę matactwa, również w związku z „rozwojowym charakterem sprawy”, jak też obawę ucieczki.

W poniedziałek (4 listopada) sprawę S. komentował rzecznik Prokuratury Krajowej, Przemysław Nowak: - Prokurator skierował dziś do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód wniosek o utrzymanie wobec Pawła S. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Potrzeba utrzymania środka wynika z uzasadnionej obawy ucieczki, ukrywania się oraz bezprawnego utrudniania postępowania.

S. który składał wyjaśnienia w prokuraturze. Skoro przedłużono mu areszt to oznacza, że nie poszedł na współpracę i nie będzie świadkiem koronnym.