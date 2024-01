Paweł Kowal wprost, o tym, co mówi Ukraińcom

Paweł Kowal zapytany o to, czy ma sens mówienie o odbudowie Ukrainy, skoro wojna tam wciąż trwa, przyznał, że można mówić o kilku elementach w tym temacie. - Po pierwsze z tego co wynika z wojny, a wpływa na relacje polsko-ukraińskie. Drugi element to odbudowywanie tego, co w trakcie wojny jest potrzebne do funkcjonowania. Trzecie element, który przesuwa się w czasie, czyli wielka odbudowa, pod pojęciem tej odbudowy rozumie się nie tylko odbudowę infrastruktury, szpitali czy dróg, ale też modernizację i to będzie szło równolegle z akcesją do UE. Myślę, że te trzy elementy trzeba ustawić, co właśnie wynika z wojny w relacji z Polską - wyjaśnił szef sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Profesor Dudek zapytał gościa programu "Dudek o polityce", jak ma to wyglądać w praktyce i czy wizyta premiera w Kijowie zbliżyła spojrzenia obu krajów: - W tle pojawia się temat rolnictwa i wszystkiego, co z tym związane. Wizyta Donalda Tuska była już po rozmowach ministrów na temat tego, co dalej w kwestii UE, co z kwestiami transportowymi i rolnictwem. (...) Ten całościowy obraz tak nie wygląda, jeśli rozmawiamy o skutkach wojny, to po pierwsze nie mówi się, że poprawiły się obroty handlowe polsko-ukraińskie. (...) Eksport rośnie, z jednej strony jest problem z tymi kilkoma produktami, produkowanymi na Ukrainie, (...) lepsza jest ziemia, większe możliwości w używaniu nawozów, a w związku z tym np. większe są plony pszenicy, dlatego ma ona konkurencyjną cenę, to jasne. To samo dotyczy drobiu, jajek czy kukurydzy, to samo dotyczy owoców miękkich. Jednocześnie Polska jest lepsza jeśli chodzi o warzywnictwo czy przetwórstwo. To nie jest tak, że działa w jedną stronę. (...) Nie ma żadnego państwa, które by straciło na tym że sąsiad wchodzi do UE. W sensie handlowym Ukraina już weszła. I mamy ogromny rynek otwarty, na którym nasi producenci sprzedają.

Co jednak z protestami rolników, które przeszły przez Polskę w ostatnim czasie? Dudek ocenił, że poprzedni rząd przespał sprawę, gdy decydowano o otwarciu granic, ale jakie są konkretne pomysły nowego rządu? Zdaniem Pawła Kowala niebawem będzie finalizowana umowa, która dotyczy relacji handlowych miedzy Ukrainą a Unią Europejską, które opierają się na umowie wolnego handlu, która została zawarta wraz z umową o stowarzyszeniu. Co to znaczy? Że Ukraina jeśli wypełnia zobowiązania jest "trochę" członkiem UE. Dodatkowo granice zostały otwarte w związku z wojną, a to sprawia, że trudniej kontrolować przepływ produkcji. Taką umowę polski rząd próbuje nawiązać lub wprowadzi ograniczenia. Ruszyć ma też handel przez morze Czarne. - Mimo wszystko, problem ten jest w dużym stopniu rozwiązany. Jak dodał polityk: - Nie można z każdego protestu robić sprawy, która stawia na ostrzu noża relacje polsko-ukraińskie - zaznaczył Kowal, który przyznał, że to tłumaczy stronie ukraińskiej. Co jeszcze powiedział szef komisji sprawa zagranicznych? Obejrzyjcie rozmowę!

