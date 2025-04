Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Paweł Kowal: To Polska zmusiła partnerów do tego by zaczęli się zbroić

Paweł Kowal zabrał głos na temat środowego (23.04) wystąpienia ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego w Sejmie. W "Expressie Biedrzyckiej" Kowal odniósł się do polityki zagranicznej, którą prowadzi państwo polskie, jak przyznał, to właśnie Polska zmusiła partnerów do tego by zaczęli się zbroić.