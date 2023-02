Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

SEDNO SPRAWY

Paweł Jabłoński wiceminister spraw zagranicznych o wizycie Joe Bidena w Polsce

jot 13:13

Przełomowa wizyta, historyczne wystąpienie, tak mówi się o planowanej wizycie prezydenta Joe Bidena w Polsce. - Historyczny i przełomowy jest czas w jakim żyjemy w jakim podejmujemy działania wspólne Polska, Stany Zjednoczone i sojusznicy w NATO. Atak Rosji na Ukrainę i inwazja, która doprowadziła do najpoważniejszego konfliktu zbrojnego w Europie od II wojny światowej to są czasy historyczne, przełomowe. Od decyzji, które zostaną podjęte będzie zależało to czy Europa w ogóle w obecnym kształcie przetrwa dlatego tak ważnej jest to żeby przywódcy, którzy myślą podobnie, którzy rozumieją sytuację, dostrzegają te zagrożenia żeby ze sobą nie tylko rozmawiali ale też podejmowali ważne decyzje jak zapobiegać tym niebezpieczeństwom - mówił w "Sednie sprawy" Paweł Jabłoński wiceminister spraw zagranicznych.