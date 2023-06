Paulina Hennig-Kloska, Sławomir Neumann, Marcin Romanowski w "Expressie Biedrzyckiej" i Marcin Horała w "Sednie Sprawy"

Mateusz Morawiecki w Policach: To kluczowa inwestycja dla całej gospodarki

W piątek 23 czerwca 2023 roku roku kolejne odcinki programów "Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy". O godzinie 9.00 obejrzeć można będzie kolejny odcinek programu "Express Biedrzyckiej". "Express Biedrzyckiej" jest produkcją poranną informacyjno-publicystyczną należącą do "Super Expressu". Prowadzi go Kamila Biedrzycka. Jej gośćmi w piątek 23 czerwca 2023 roku będą: Paulina Hennig-Kloska - działaczka polityczna z Polski 2050 i przedsiębiorca, Sławomir Neumann - polityk PO, Marcin Romanowski - prawnik, polityk i urzędnik państwowy, doktor nauk prawnych, od 2019 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Natomiast gościem Jacka Prusinowskiego w programie "Sedno Sprawy" będzie Marcin Horała - sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej , pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zarówno w jednym, jak i w drugim programie poruszone zostaną sprawy bieżące. Programy można obejrzeć na kanale "Super Expressu" na Platformie You Tube.

