i Autor: PAP/Krzysztof Świderski Wiceminister Paulina Hennig-Kloska zaproponowała powodzianom... pożyczki. Zgorzelski: "Nie wierzę"

Paulina Hennig-Kloska do dymisji? Paweł Zalewski dał jasno do zrozumienia, co myśli na ten temat

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska wywołała sporo emocji słowami o pomocy dla powodzian w formie pożyczek. Sposób komunikacji został skrytykowany między innymi przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Teraz głos w sprawie zabrał wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Czy szefowa resortu klimatu powinna zostać zdymisjonowana?