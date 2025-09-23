Patryk Jaki: Sojusz z Konfederacją? Najlepiej by było żebyśmy sami wrócili do władzy

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości mówi, że Konfederacja powinna się określić, po której stronie politycznego sporu widzi się w kontekście kolejnych wyborów i tworzenia nowego rządu. Zdaniem Patryka Jakiego optymalnym wariantem byłyby samodzielne rządy jego formacji. Gość "Sedna Sprawy" chwali prezydenta Karola Nawrockiego, ale uważa, że to Jarosław Kaczyński jest ciągle najważniejszym politykiem polskiej prawicy.