Patryk Jaki odkrył potężny spisek Tuska?! Twierdzi, że ma dowody

Patryk Jaki ostro: "Sprzedał Polskę Niemcom"

Patryk Jaki w poniedziałkowy (26 lutego) poranek wytoczył bardzo ciężkie działa. Był gościem Radia Zet. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim poruszył między innymi kwestię pieniędzy dla Polski odblokowanych z UE. Zapytany o to, czy dzięki nim nasz kraj zacznie się szybciej rozwijać, powiedział, że owszem, ale "z kontekstem, który będę musiał narysować". I narysował. Jego zdaniem Donald Tusk wszedł w spisek z Niemcami i Unią Europejską. "Jestem przekonany, że Tusk dogadał się z Niemcami. Musimy zadać sobie pytanie, czy jest większa zbrodnia, niż dogadanie się z zewnętrznym państwem przeciwko własnym obywatelom, co zrobił Tusk i jego ekipa" - oznajmił.

Patryk Jaki ma dowody przeciwko Tuskowi?

Dopytywany o to, jak w praktyce to wszystko miało wyglądać, powiedział: "Wy blokujcie Polakom pieniądze aż my wrócimy do władzy, szantażujcie ich, a jak wrócimy, to w zamian oddamy wam znacznie więcej – blokadę CPK, atomu, handlu na Odrze". Europoseł mówi wprost, że jego zdaniem obecny premier RP "sprzedał Polskę Niemcom i UE". Twierdzi też, że ma na to dowody. Jakie? "Mówiono, że odblokuje się nam środki, jeśli zmienimy ustawy w wymiarze sprawiedliwości. Problem, że żadna nie została zmieniona. Nawet jedna ustawa w Polsce nie została zmieniona, a środki zostały odblokowane. W kamieniach milowych mieliśmy zapisane wprost – zmiana aktów prawnych. Akty prawne w ogóle się nie zmieniły".

Czy dzięki odblokowanym miliardom z UE Polska szybciej się rozwinie?@PatrykJaki odpowiada, że tak, ale z kontekstem.Wyniki sondy na https://t.co/k4gEWxPZ3m:TAK - 81 proc.NIE - 19 proc. @RadioZET_NEWS #GośćRadiaZET #Rymanowski— Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) February 26, 2024

