Patryk Jaki nabrał wiary w rychły koniec rządu Tuska. „Żadna Unia im nie pomoże”

Przed 7 rano Donald Tusk zamieścił powyborczy wpis w sieci. Co cieszy, a co martwi premiera?

PiS prowadzi, chociaż traci

Według wstępnych wyników wyborów samorządowych PiS otrzymało 33,7 proc. głosów, KO 31,9 proc., a Trzecia Droga 13,5 proc. Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy uzyskali 7,5 proc., z kolei Lewica 6,8 proc., Bezpartyjni 2,7 proc. Inne komitety mają łącznie 3,9 proc. głosów w wyborach do sejmików województw.

Kwaśniewski o wynikach wyborów: Donald Tusk przegrał, ale...

Z analizy wykonanej przez europosła Patryka Jakiego wynika, że PiS i cała Zjednoczona Prawica, mają powody do zadowolenia. Z kolei rządząca koalicja sejmowa powinna się martwić.

Przeszukanie w domu Ziobry, a wyniki wyborów

– Ta akcja jak widać zdemobilizowała rozsądnych ludzi z tamtej strony i zmobilizowała obóz patriotyczny. Jeśli wyniki się potwierdzą, brakuje nam ok. 5%, aby wrócić do władzy. Ciężką pracą i ambitnym programem to nadrobimy – napisał Jaki w serwisie X. – I wtedy Tusk, Bodnar i ich ekipy w nielegalnie zajętych instytucjach zobaczą prawdziwe przywracanie praworządności. Żadna Unia już nie pomoże – dodał polityk, który aktualnie zastępuje w Suwerennej Polsce Zbigniewa Ziobro, który dochodzi do siebie po ciężkiej operacji usunięcia nowotworu.

PiS straciło władzę w trzech województwach. Zobacz, kto będzie teraz rządził w 16 sejmikach!

Ta akcja jak widać zdemobilizowała rozsądnych ludzi z tamtej strony i zmobilizowała obóz patriotyczny. Jeśli wyniki się potwierdzą, brakuje nam ok. 5%, aby wrócić do władzy. Ciężką pracą i ambitnym programem to nadrobimy. I wtedy Tusk, Bodnar i ich ekipy w nielegalnie zajętych… pic.twitter.com/Bvl6edlypI— Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) April 7, 2024

Wybory samorządowe 2024. Wieczór wyborczy Aleksandry Dulkiewicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.