Zapraszamy do oglądania

Ekspert ds. wizerunku wykłada kawę na ławę: "To porażka KO i Trzeciej Drogi". Pierwsze komentarze na gorąco po wyborach samorządowych 2024! [WIDEO]

Dr Pietrzyk-Zieniewicz: PiS grał na sierotę! "To taki krzyk: skatowanej sierocie nie pomożesz?!" [WIDEO]

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP KO wygrała wybory do sejmików w 10 województwach, a PiS w sześciu. PiS uzyskało w skali kraju 33,7 proc., KO 31,9 proc., Trzecia Droga - 13,5 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 7,5 proc., a Lewica - 6,8 proc. Wyniki te skomentował Aleksander Kwaśniewski. - Donald Tusk przegrał, ale nie sromotnie wybory do sejmików wojewódzkich. Wynik dzisiejszy, jeśli się potwierdzi, jest mniej więcej odwzorowaniem wyników z 15 października, a więc koalicja demokratyczna ma przewagę i powinna mieć tych sejmików więcej niż do tej pory - ocenił były prezydent.

- Uważam, że to jest bardzo dobry wynik dla koalicji, ponieważ ona musi wiedzieć, że PiS jest ciągle silny, że trzeba się będzie z nim liczyć jeszcze przez długie lata i dlatego koalicja musi ze sobą rozmawiać, współpracować a nie kłócić się - dodał były prezydent.