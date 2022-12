Patryk Jaki bez ogródek o Morawieckim. Auć! Bolesne słowa dla premiera

Patryk Jaki został zapytany w „Sednie sprawy”, czy Solidarna Polska jest w ogóle informowana o przebiegu negocjacji w sprawie odblokowania pieniędzy z KPO. Polityk odpowiedział, że jego partia nie ma takich wiadomości i stąd wynikają wszystkie negatywne efekty. - Różnica między nami a frakcją bankową w PiS polega na tym, że my nie zakładamy dobrej woli tamtej strony – stwierdził. Jacek Prusinowski poprosił, by Patryk Jaki wyjaśnił znaczenie słów „frakcja bankowa” i przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki jest byłym prezesem banku. - I różne otoczenie, jego doradców, których pościągał z różnych banków i widać po prostu, że oni nie rozumieją tej polityki europejskiej, nie rozumieją tej gry i dlatego odnosimy wszyscy na tym tle porażki bo trudno nazwać zwycięstwem to, że przecież pieniądze miały już dawno być. Polska zgodziła się na jakieś upokarzające do tej pory kompromisy, krok po kroku oddawała różne części swojej suwerenności w zamian miały być pieniądze a do tej pory tak, mamy bałagan ustrojowy i niedokończoną reformę sądów a nie mamy pieniędzy. Trudno nazwać to sukcesem – mówił Patryk Jaki. Polityk zgodził się też z twierdzeniem, że Mateusz Morawiecki to mniejsze zło dla Solidarnej Polski niż opozycja. - Dokładnie tak mówimy. Mimo to pamiętajcie państwo, że dzisiaj w Europie pisze się o Polsce jako nachodzącej potędze militarnej, która ma stabilizować w ogóle tą część świata. To jest coś co udało się nam wspólnie zbudować – stwierdził europoseł.

P. JAKI: MORAWIECKI TO MNIEJSZE ZŁO