Wybory coraz bliżej

Partia Ziobry z wielkimi kłopotami. Co planuje PiS?

Zbigniew Ziobro ze względu na poważną chorobą wycofał się na dłuższy czas z polityki, ale jego partia przygotowuje się do wyborów do europarlamentu i do wyborów samorządowych. Przed nią - jak wynika z informacji WP - bardzo poważna batalia o miejsca na listach wyborczych z PiS. Co planuje ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego?