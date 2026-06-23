Partia Bauna chce przywrócić karę śmierci nie tylko za morderstwo! Kontrowersyjna propozycja

Partia Grzegorza Brauna aktywnie dąży do ponownego wprowadzenia kary głównej do polskiego Kodeksu Karnego.

Propozycja jest skierowana głównie przeciwko sprawcom brutalnych czynów, takich jak seryjni dzieciobójcy, pedofile oraz osoby podające dzieciom substancje narkotyczne.

Konfederacja Korony Polskiej argumentuje konieczność zaostrzenia kar eskalacją przestępczości, w tym produkcją narkotyków syntetycznych przez grupy przestępcze, które trafiają do coraz młodszych odbiorców w Polsce.

Prezes Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun, jasno określił priorytety swojej partii w kwestii polityki karnej. Stwierdził, że ugrupowanie dąży do ponownego wprowadzenia kary śmierci do Kodeksu Karnego, szczególnie w odniesieniu do sprawców najbrutalniejszych czynów.

- Działamy i działać będziemy na rzecz przywrócenia kary głównej, do Kodeksu Karnego, dla seryjnych dzieciobójców, zwyrodnialców, dla pedofilów, dla tych, którzy podają dzieciom substancje narkotyczne, dla nich wszystkich kara śmierci jest jedyną, sprawiedliwą odpłatą - mówił Grzegorz Braun.

Podkreślono, że propozycja dotyczy szczególnie przestępstw popełnianych na dzieciach, w tym również na dzieciach nienarodzonych.

Zagrożenia dla dzieci

W trakcie konferencji głos zabrał również Marcin "Borys" Miksza, były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji, specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej. Zwrócił uwagę na eskalację zagrożeń, które dotykają najmłodszych.

- Na tereny Polski napłynęły wschodnie grupy przestępcze, które nie tylko zajmują się pospolitą przestępczością, ale niestety też produkcją narkotyków. Ja zacytuję słowa komendanta głównego policji pana generała Marka Boronia, który powiedział: jesteśmy drugą Kolumbią, jeżeli chodzi o kwestię związaną z produkcją narkotyków syntetycznych - stwierdził.

Ekspert wskazał, że część produkowanych substancji psychoaktywnych trafia na polski rynek, docierając do coraz młodszych odbiorców. Ta sytuacja, zdaniem Konfederacji Korony Polskiej, stanowi jeden z kluczowych argumentów za koniecznością drastycznego zaostrzenia kar dla przestępców.

Postulat przywrócenia kary śmierci jest przedstawiany jako programowy element działalności Konfederacji Korony Polskiej. Grzegorz Braun, wskazując na międzynarodowe przykłady, wspomniał o stanach USA, takich jak Floryda, Idaho czy Tennessee, które wprowadziły karę śmierci dla pedofilów. Zauważył jednak, że w praktyce, pomimo orzekania takich wyroków w ostatnich latach, rzadko dochodzi do ich wykonania.

W naszej galerii zobaczysz żonę i dzieci Grzegorza Brauna:

10

Sonda Czy w Polsce powinna obowiązywać KARA ŚMIERCI? TAK NIE NIE MAM ZDANIA