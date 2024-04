Paranoja! TiR-y na wyjazd z Polski czekają 5 dni

Polacy idą do urn

Rolnicy blokują drogi. Kierowcy czekają w 5 dniowej kolejce

Z informacji lubelskiej IAS wynika, że ok. 400 ciężarówek oczekuje w niedzielę na wyjazd z Polski na Ukrainę przez przejście w Dorohusku, a czas oczekiwania na wyjazd z kraju szacowany jest na 123 godziny, tj. około 5 dni. Natomiast w 70-godzinnej kolejce do przejścia w Hrebennem oczekuje ok. 420 tirów.

Protestujący rolnicy przepuszczają pojedyncze ciężarówki w kierunku granicy. Na bieżąco przejeżdżają m.in. autobusy i pojazdy z pomocą humanitarną.

Bez utrudnień ruch odbywa się w Zosinie i Dołohobyczowie, gdzie odprawiane są pojazdy do 7,5 tony.

Od 9 lutego br. na drogach do przejść granicznych z Ukrainą w Dorohusku i Hrebennem protestują rolnicy. Ich główne postulaty to likwidacja Zielonego Ładu oraz zablokowanie importu produktów rolnych z Ukrainy.