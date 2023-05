Paradoks. Banaś chce zapłacić mandat, a nie może. O co chodzi?

Co dziś robi była premier?

Banaś nie zasłania się immunitetem

Interia informuje, że szef NIK przekroczył prędkość w Warszawie o 15 km. Wykroczenie zostało zarejestrowane przez wideoradar. Banaś złożył oświadczenie, że to on kierował samochodem.

"Wobec prawa wszyscy jesteśmy równi". - Ja jak najbardziej poddaje się temu procesowi (...) powinno to być uregulowane, żeby nie było przeszkód do zapłacenia w takiej sytuacji mandatu. Zgodziłem się zapłacić, niestety nie mogłem, wobec tego dzisiaj wyrażam taką chęć i jak tylko immunitet zostanie uchylony, zaraz to ureguluję - zapewnił prezes NIK, cytowany przez portal.

Posłowie PiS stracą immunitet

Według Interii sejmowa komisja opowiada się za uchyleniem immunitetu prezesa NIK Mariana Banasia. To samo dotyczy również dwóch posłów PiS - Jacka Żalka i Grzegorza Gaży. Żalek z PiS odmówił przyjęcia mandatu.

-"O wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za przekroczenia dopuszczalnej prędkości - w tym przypadku o 31 km/h w Białymstoku złożył Komendant Główny Policji. Żalek odmówił przyjęcia mandatu"-czytamy w Interii.

Kolejnym "rajdowcem"okazał się także poseł PiS Grzegorz Gaża. Ten z kolei jechał o o 29 km/h za szybko.

"W głosowaniu, we wszystkich trzech rozpatrywanych przypadkach, większość posłów komisji opowiedziała się za wyrażeniem zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za popełnione wykroczenia"-podaje Interia.

